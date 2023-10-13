Кроме того компания представила юбилейные модули памяти и твердотельные накопители

GALAX сегодня представила свою новую видеокарту GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition, которая является первым графическим ускорителем с нестандартной системой охлаждения.

реклама

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 Founders Edition известны своей системой охлаждения, которая включает в себя верхний вентилятор, втягивающий воздух внутрь радиатора, и нижний вентилятор, помогающий выталкивать горячий воздух наружу. Это решение работает очень хорошо, поскольку дизайн Founders Edition обеспечивает выдающиеся возможности охлаждения, и похоже, что GALAX — первый партнер Nvidia, который применил этот подход в своем совершенно новом индивидуальном дизайне.

Отмечая свое 20-летие, компания GALAX представила видеокарту GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition, оснащенную массивным кулером и конфигурацией с тремя вентиляторами. На передней панели карты расположены два вентилятора, а третий вентилятор расположен под картой и выталкивает воздух через отверстия, которые расположены там, где обычно находится третий вентилятор в обычной конструкции с тремя вентиляторами. Карта, как видно имеет просто гигантские размеры: ее длина составляет 344 метра, а толщина — 60 мм.

Видеокарта также полностью заключена в красивый белый кожух с серебристыми металлическими вставками сзади и RGB-подсветкой на передней стороне. Карта также поставляется с белой печатной платой, которой славится GALAX. Кроме того GALAX последовала последним тенденциям и спрятала 16-контактный разъем кабеля под съемной пластиной на задней панели, чтобы упростить прокладку кабелей. Что касается характеристик, то покупатель получает ограничение мощности 516 Вт в BIOS и тактовую частоту в boost режиме до 2595 МГц.

В дополнение к новой видеокарте у компании также есть совершенно новая DRAM DDR5 с белой печатной платой и характеристиками до DDR5-7200 при CL36, а также твердотельные накопители PCIe Gen 5/4 серии HOF/Boomstar. GALAX HOF Gen5 20th Anniversary Edition имеет конструкцию с активным охлаждением и серебристым радиатором. Твердотельный накопитель HOF Extreme 20th Anniversary имеет скорость до 12,4 ГБ/с, а твердотельный накопитель Boomstar 20th Anniversary — до 7000 МБ/с.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что эти продукты будут выпущены в ограниченном количестве по значительно завышенной цене и поступят в продажу 11 ноября на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.