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goldas
В сеть попали изображения Xiaomi 14 Pro
На первый взгляд смартфон будет очень похож задней панелью на устройства Apple iPhone

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 Компания Xiaomi готова представить серию Xiaomi 14 в следующем месяце, и, судя по полученной на данный момент информации, будет три устройства: базовый вариант Xiaomi 14, вариант Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Ultra. Сегодня впервые появилась возможность взглянуть на Xiaomi 14 Pro со всех сторон и увидеть некоторые знакомые черты.

 По имеющейся информации Xiaomi 14 Pro получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с камерой в центральном отверстии. Компания отказалась от изогнутого экрана в пользу плоского дисплея, и это определенно может понравиться большинству пользователям. Похоже это становится тенденцией, поскольку все больше и больше компаний понимают, что иметь плоский экран намного лучше. 

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 Возможно многих поклонников продукции компании немного разочарует, что Xiaomi 14 Pro очень похож на iPhone. Конечно, модуль камеры немного отличается, но конструкция этого телефона издалека делает его очень похожим на iPhone. Конечно, это может измениться, когда мы увидим смартфон в реальности.

 Xiaomi 14 Pro будет оснащен передовым оборудованием, включая дисплей с частотой 120 Гц, систему на чипе Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор емкостью 4860 мАч, проводную и беспроводную зарядку мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно, а также высокую степень защиты от пыли и воды.

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 Серия Xiaomi 14 должна быть представлена в следующем месяце. Как обычно смартфон будет запущен в Китае, после чего через несколько месяцев последует глобальный выпуск.

#смартфоны #apple #xiaomi #iphone #смартфоны xiaomi #xiaomi 14 #xiaomi 14 pro #xiaomi 14 ultra
Источник: wccftech.com
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