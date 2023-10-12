Характеристики новинки пока остаются загадкой кроме того, что производителем новинки станет компания Gigabyte

В течение последних двух месяцев в Интернете ходили слухи о потенциальном выпуске видеокарты RX 6750 GRE. Ожидалось, что эта модель станет последователем RX 7900 GRE, представленной в конце июля. Стоит отметить, что обозначение «GRE» расшифровывается как «Golden Rabbit Edition» в честь Года Кролика в Китае. Следовательно, эту карту нельзя приобрести на розничном рынке за пределами Китая, но ее можно приобрести у различных сборщиков систем по всему миру.

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Первоначально существовало предположение, что RX 6750 GRE может быть просто разогнанной RX 6700 10 ГБ. Однако недавняя информация позволяет предположить, что это может быть не так. Эта видеокарта была представлена намного позже исходной линейки графических карт RDNA2, поскольку по сути она была переориентирована из карты для майнинга криптовалют BC-2235 в игровой ускоритель. Новинка может похвастаться нетрадиционной конфигурацией со 160-битной шиной, объемом памяти 10 ГБ и относительно низким TBP — всего 170 Вт.

Вопреки предыдущим предположениям, представительство Gigabyte в Китае заявило, что вместо этого модель будет иметь 12 ГБ памяти, что опровергает предыдущие слухи. В свете этого точные характеристики графического ускорителя до сих пор не подтверждены. Весьма вероятно, что карта основана на графическом процессоре Navi 22, но количество потоковых процессоров, активированных в ней, остается неопределенным. Ожидаемые основные характеристики в 2304 ядер не должны вызывать удивления, учитывая, что модели GRE разработаны как более экономичные модели.

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По данным Gigabyte, RX 6750 GRE поступит в продажу 18 октября. Компания уже принимает заказы на две версии: EAGLE и GAMING.