Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Radeon RX 6750 GRE с 12 ГБ памяти выходит 18 октября
Характеристики новинки пока остаются загадкой кроме того, что производителем новинки станет компания Gigabyte

реклама

 В течение последних двух месяцев в Интернете ходили слухи о потенциальном выпуске видеокарты RX 6750 GRE. Ожидалось, что эта модель станет последователем RX 7900 GRE, представленной в конце июля. Стоит отметить, что обозначение «GRE» расшифровывается как «Golden Rabbit Edition» в честь Года Кролика в Китае. Следовательно, эту карту нельзя приобрести на розничном рынке за пределами Китая, но ее можно приобрести у различных сборщиков систем по всему миру.

реклама

 Первоначально существовало предположение, что RX 6750 GRE может быть просто разогнанной RX 6700 10 ГБ. Однако недавняя информация позволяет предположить, что это может быть не так. Эта видеокарта была представлена намного позже исходной линейки графических карт RDNA2, поскольку по сути она была переориентирована из карты для майнинга криптовалют BC-2235 в игровой ускоритель. Новинка может похвастаться нетрадиционной конфигурацией со 160-битной шиной, объемом памяти 10 ГБ и относительно низким TBP — всего 170 Вт.

 Вопреки предыдущим предположениям, представительство Gigabyte в Китае заявило, что вместо этого модель будет иметь 12 ГБ памяти, что опровергает предыдущие слухи. В свете этого точные характеристики графического ускорителя до сих пор не подтверждены. Весьма вероятно, что карта основана на графическом процессоре Navi 22, но количество потоковых процессоров, активированных в ней, остается неопределенным. Ожидаемые основные характеристики в 2304 ядер не должны вызывать удивления, учитывая, что модели GRE разработаны как более экономичные модели.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 По данным Gigabyte, RX 6750 GRE поступит в продажу 18 октября. Компания уже принимает заказы на две версии: EAGLE и GAMING.

#amd #видеокарты #gigabyte #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #видеокарты 2023 #radeon rx 6750 gre #rx 6750 gre
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GALAX анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 40 к юбилею компании
Новые идентификаторы видеокарт Intel Arc Alchemist в драйверах намекают на потенциальное обновление
Intel может выпустить ещё пять новых видеокарт линейки Arc
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
3
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
72
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
4
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
2
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
15
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
1
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
118
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
45
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
22:40
А кто спорит? Поэтому и идёт речь о трёх вариантах: либо ничего не делать, либо ждать, пока хотя бы эйрбас вернётся на российский рынок, освободившись от американского владычества, либо делать свои с...
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Вячеслав Безруков
22:38
28 потоков половина из них на ветер,5,6 ГГц уже неплохо но и у АМД не сильно хуже.производительность в играх? В трёх чтоль и на + 10 кадров? Давно уже не смешно. Лет через 10 может выйдут на + 50 ФПС ...
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
слава хвостиков
22:29
Самое главное,в плен всук,не брать!!!
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
Johann Klassen
22:23
Америку уже давно открыли. Как говорится, опоздали вы, господин "очередной американский эксперт".
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
wild cat
22:19
< либо пока сорвавшийся с цепи коллективный Запад обратно не будет посажен на цепь.>. Автор, вы что курите, такое сильное? На цепи держал Запад , Российскую науку и промышленность. Результатом были дв...
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Дарья Подкопова
22:18
Это же замечательно, правда!
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Pest
22:14
Про рекордную дальность не стоит говорить. Более века назад в первой мировой у немцев было белее дальнобойное орудие: «Труба Кайзера Вильгельма» (нем. Kaiser-Wilhelm-Rohr) было изготовлено на заводах...
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
beltar
22:14
Тот у кого есть танки - теряет танки, тот у кого танков нет - теряет жизни солдат.
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
FelsheR-BAN100913
22:13
за что скакали, то и кушайте.
Израиль начал расбрасывать листовки над сектором Газа с призывами об экстренной эвакуации
TM1
22:09
FPS - хорошо, но мне погружение важнее. Подумайте про еще два таких же монитора - один справа другой слева (Nvidia surround).
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем