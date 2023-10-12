Процессор будет изготовляться по 2-нм техпроцессу и поступит в производство в 2026 году

Fujitsu работает над своим процессором следующего поколения для искусственного интеллекта (ИИ), высокопроизводительных вычислений (HPC) и приложений центров обработки данных, сообщает Monoist. Процессор Monaka обещает обеспечить потрясающую производительность благодаря своим 150 усовершенствованным ядрам Armv9. Будучи одним из первых 2-нм процессоров для центров обработки данных, Monaka должен появиться в 2027 финансовом году, который начинается 1 апреля 2026 года и заканчивается 31 марта 2027 года.

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Процессор Fujitsu Monaka основан на архитектуре Armv9-A с масштабируемыми векторными расширениями (SVE2). Компания реализует конструкцию длины вектора от 128 до 2048 бит. Поскольку A64FX поддерживает векторы длиной до 512 бит, можно предположить, что новый процессор будет поддерживать аналогичные или более крупные векторы. Эти ядра будут распределены по нескольким кристаллам, которые будут включать кристаллы SRAM и кристаллы ввода-вывода с поддержкой памяти DDR5 и возможностью подключения через интерфейс PCIe 6.0 с CXL 3.0. Кристаллы будут производиться по 2-нм техпроцессу на мощностях TSMC, чтобы максимизировать производительность и плотность транзисторов, а также снизить энергопотребление.

Процессор Monaka будет использовать 3D-дизайн, обеспечивающий масштабируемость архитектуры. Это очень похоже на то, как AMD поступает с процессорами Ryzen и EPYC. Fujitsu пока не предоставляет никаких технических подробностей. Интересно, что компания никогда не упоминает память HBM на своих слайдах, поэтому похоже, что компания планирует использовать DDR5, возможно, в виде MR-DIMM и MCR-DIMM.

Хотя использование SVE2 явно указывает на суперкомпьютеры и HPC, сама Fujitsu не называет этот процессор преемником A64FX. Фактически, следующий суперкомпьютер планируется запустить примерно в 2030 году, поэтому он, скорее всего, будет включать в себя процессор, который будет использовать технологии, разработанные для Monaka, но не в самих Monaka.

Энергоэффективность является одной из ключевых особенностей Monaka. Fujitsu ставит перед собой амбициозную цель — удвоить энергоэффективность Monaka по сравнению с конкурентами и использовать для этих процессоров воздушное охлаждение.

Fujitsu Monaka будет использоваться для широкого спектра коммерческих областей: искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных. Таким образом, Monaka получит надежные механизмы безопасности, такие как CCA.

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Стоит отметить, что процессор Fujitsu A64FX на базе Arm позволил компании создать суперкомпьютер, который был самым быстрым в мире в течение двух лет подряд, пока не опустился на второе место в июне 2022 года.