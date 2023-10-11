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Redmi K70 появился в базе данных 3C
Грядущая новинка, судя по всему, получит зарядку мощностью 90 Вт

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 Предполагается, что смартфоны Redmi K70 станут настоящими флагманскими устройствами со множеством обновлений, таких, например, как процессор Snapdragon 8 Gen 3. По словам известного инсайдера Digital Chat Station (DCS), этот чипсет будет использоваться в новейших моделях бренда с ультраузкой рамкой экрана, высокой частотой обновления и энергоэффективным дисплеем разрешением 2K.

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 Также считается, что в устройствах будет полностью заменена частично пластиковая конструкция некоторых предыдущих поколений в пользу цельнометаллической рамы и перейдет на крупные модули камер, подобных K60 Ultra, тем самым подкрепив свою приверженность премиум-классу. Предполагается, что смартфоны серии K70 будет оснащены батареями емкостью около 5000 мАч.

 В связи с этим будущие флагманы бренда начали проходить тестирование 3C перед их запуском. Судя по всему этот слух относится к оригинальной модели Redmi K70, поскольку он связан с номером модели 2311DRK48C, а не с тем, который относится в версии Pro, засветившийся на Geekbench.

 Похоже смартфон получит ту же мощность зарядного устройства, что и Xiaomi 14, который совместим с блоком питания мощностью 90 Вт, а не с более медленным на 67 Вт, как у его предшественника.

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 Вероятно, что по этому показателю старшая модель Redmi K70 Pro может превзойти обычный Redmi K70 в этом отношении, получив при своем дебюте зарядку не менее 120 Вт.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны redmi #redmi k60 ultra #xiaomi 14 #redmi k70 #redmi k70 pro
Источник: notebookcheck.net
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