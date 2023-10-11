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Раскрыты полные характеристики процессоров AMD Threadripper PRO 7000WX
В линейку войдут шесть моделей с количеством ядер от 12 до 96 и частотой до 5,35 ГГц

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 Сегодня ресурс Wccftech раскрыла дату выпуска серии процессоров Threadripper PRO 7000WX, теперь он утверждает, что имеет полные характеристики моделей. На удивление, ничего нового мы не узнаем, кроме введения новой модели.

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 Флагманский чип Threadripper PRO 7995WX соответствует предыдущим сообщениям и имеет 96 ядер Zen4. При TDP 350 Вт эта модель предлагает базовую тактовую частоту 2,5 ГГц и тактовую частоту в режиме Boost до 5,1 ГГц, что является самыми низкими частотами во всей линейке. Причем эта часть поддерживает исключительно 128 линий PCIe Gen5, тогда как остальные модели линейки обеспечивают поддержку до 64 линий. Получив 96 ядер, этот процессор будет иметь доступ к 384 МБ кэш-памяти третьего уровня, что является самым большим показателем среди всех чипов Threadripper следующего поколения.

 Следующая по мощности модель Threadripper PRO 7985WX имеет 64 ядра с базовой частотой 3,2 ГГц и повышенной частотой 5,35 ГГц. Эта же boost частота применима ко всем остальным моделям. Процессор получил 64 линии PCIe Gen5, оснащен 256 МБ кэш-памяти третьего уровня и имеет TDP 350 Вт.

 Threadripper PRO 7975WX имеет половину ядер Threadripper PRO 7985WX, то есть всего 32 ядра. Он может похвастаться более высокой базовой тактовой частотой 4 ГГц и boost частотой 5,35 ГГц. Кэш L3 также уменьшен вдвое в сравнении с Threadripper PRO 7985WX и составляет 128 МБ.

 Утечка также раскрывает существование 16-ядерного Threadripper 7955WX и 12-ядерного Threadripper 7945WX. Эти процессоры разработаны как более экономичные варианты для потребителей, которым нужна высокопроизводительная платформа с расширенной поддержкой PCIe.

 Что касается поддержки памяти для чипов Storm Peak, то они могут работать с ОЗУ стандарта DDR5-5200, соответствуя по этому параметру спецификациям серии Ryzen 7000. Однако остается неподтвержденным, относится ли это к одноранговой или двухранговой памяти.

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 Пока неофициальная информация сообщает, что серия Threadripper PRO 7000WX дебютирует 19 октября. Вероятно, что именно тогда станут известны и цены на процессоры, которые, как ожидается, не будут дешевыми.

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Источник: videocardz.com
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