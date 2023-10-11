Кроме того консоль стала значительно легче, а также получила ещё несколько небольших изменений

Sony официально сняла покровы тайн с новой модели PlayStation 5. Это не PlayStation 5 Pro, как многие ожидали, и не PlayStation 5 Slim. Обновленная консоль на 30% меньше оригинала по объему и до 24% легче. Она также имеет новый дизайн и ранее опубликованное улучшение — съемный дисковод, который можно приобрести за 80 долларов. PlayStation 5 Digital Edition также получит повышение цены на 50 долларов при рекомендованной розничной цене в 449 долларов.

реклама

Передняя панель новой модели PlayStation 5 также разделена на четыре части, что фактически делает старые бесполезными. Кроме того, Sony также продает вертикальную подставку за 30 долларов. Другие изменения включают твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ на обеих моделях вместо 825 ГБ. Это должно позволить игрокам установить одну или две дополнительные игры на диск.

Sony также поменяла местами порты USB-C и USB-A на новой модели PlayStation 5. Последний перенесен на заднюю панель PlayStation 5. Однако только один из портов USB-C имеет скорость 10 Гбит/с, что станет дополнительной проблемой для владельцев PS VR 2. Перемещение порта, вероятно, было сделано для того, чтобы пользователи Sony InZone и PlayStation Explore могли легко получить доступ к порту USB-C.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все остальное, включая процессор на архитектуре Zen 2 в основе консоли осталось без изменений. Купить новую модель PlayStation 5 можно будет начиная с ноября. Данная версия станет единственной, так как текущие версии перестанут производиться и исчезнут с прилавков после исчерпания имеющихся запасов.