Производить новинку будут три компании: ASRock, Sparkle и Gunnir

Похоже, что Intel решилась наконец выпустить в продажу ещё одну графическую карту для настольного сегмента линейки Arc, о которой было объявлено год назад. Текущий список моделей компании включает варианты среднего класса, такие как модели Arc A750/770 и серию Arc A310/350 начального уровня. Учитывая, что модели Arc A7 столкнулись с проблемами в конкуренции с картами NVIDIA/AMD RX 7600/RTX 4060, это может вызвать вопросы относительно мотивации Intel для выпуска новой карты.

реклама

Итак, сегодня Intel представляет графический ускоритель Arc A580 по цене 179 долларов. Эта модель предназначена для игр со средними и высокими настройками графики при разрешении 1080p. Новинка имеет 24 ядра Xe и оснащена 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Видеокарта рассчитана на мощность 185 Вт, что на 40 Вт ниже, чем у Arc A750. Стоит отметить, что это, однако, на 10 Вт больше, чем было заявлено в прошлом году.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Официально карта работает на тактовой частоте графического процессора 1,7 ГГц, но все три партнера компании Intel представляют версии с повышенной частотой до 2,0 ГГц. На данный момент в продаже будут доступны модели ASRock Challenger, Sparkle Orc и Gunnir Index. По информации Intel, эти карты будут доступны для покупки на глобальном рынке.