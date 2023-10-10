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Новые процессоры Qualcomm для ПК получат название Snapdragon X
В настоящее время процессоры компании для ПК на архитектуре Arm носят название Snapdragon 8cx

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 Qualcomm проводит ребрендинг своей линейки процессоров для ПК в преддверии саммита Snapdragon. Следующее поколение чипов компании для ПК будет называться Snapdragon X Series, что отделит его от текущей линейки Snapdragon 8cx.

 В своем блоге старший вице-президент и директор по маркетингу Qualcomm Дон МакГуайр подтвердил, что новые чипы будут использовать процессор Oryon. Он написал, что Oryon — это квантовый скачок вперед в производительности и энергоэффективности и, что в сочетании с NPU [Snapdragon X] обеспечит ускоренное взаимодействие с пользователем на устройстве в эпоху генеративного искусственного интеллекта.

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 В системе появятся новые логотипы и значки. Qualcomm утверждает, что «X» поможет отличить чипы ее ПК от других устройств, где появляются чипы Snapdragon, например, от телефонов. Макгуайр также написал, что будет ясная, упрощенная многоуровневая структура, которая станет долгожданным изменением в экосистеме ПК Qualcomm.

 До сих пор Qualcomm была единственным производителем систем на кристалле на базе Arm, поддерживающим Windows на устройствах Arm. Технология Oryon основана на ядрах, разработанных Nuvia, стартапом, который Qualcomm приобрела в 2021 году за 1,4 миллиарда долларов. Но в настоящее время большинство ноутбуков на базе Arm производятся компанией Apple, у которой наблюдался всплеск продаж после перехода на собственный процессор с чипами серий M1 и M2.

 В 2022 году генеральный директор Qualcomm Кризиано Амон заявил, что компания ожидает увидеть переломный момент на ПК с ОС Windows, использующих чипы Snapdragon в 2024 году. Если Snapdragon X будет конкурировать с AMD и Intel на рынке ПК, то доля Arm на рынке ПК может значительно вырасти.

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 Таким образом Qualcomm пытается популяризировать чипы, которые потенциально могут сделать архитектуру Arm гораздо более интересной для пользователей Windows.

#процессоры #qualcomm #snapdragon 8cx #процессоры arm #snapdragon x
Источник: tomshardware.com
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