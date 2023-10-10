Пользователь не только запустил систему, но и сумел поиграть в некоторые старые игры

В то время как Windows 11 предъявляет определенные требования к процессору, Windows NT 4.0, с другой стороны, может работать на чипах, которых в то время даже не существовало. Один пользователь Reddit, Omores, заставил свой процессор Raptor Lake 13-го поколения работать на Windows NT 4.0 без эмуляции.

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Примечательно видеть, как 27-летняя операционная система Windows поддерживает современный процессор, такой как Raptor Lake, не говоря уже о чипе с гибридной конструкцией. Что делает эту работу еще более впечатляющей, так это то, что пользователь достиг его без использования виртуальной машины (VM).

Omores использовал SSD с Windows NT 4.0 из другой системы и подключил его к системе на базе Raptor Lake. Поэтому он не объяснил весь процесс установки Windows NT 4.0 и предпринял ли он какие-то особые действия. Пользователь лишь подчеркнул, что для обхода недоступного экрана загрузки необходимо использовать драйверы UniATA (universal ATA).

Система включала процессор Core i3-13100F на базе материнской платы Asus Pro H610M-C D4 с двумя модулями памяти Crucial Ballistix Elite DDR4 и твердотельным накопителем SanDisk ReadyCache SATA III. В системе также использовалась видеокарта ATI Radeon X300, выпущенная в 2004 году, которая отвечала за вывод видео, поскольку в Core i3-13100F нет встроенной графики. Кроме того, пользователь использовал звуковую карту Creative Sound Blaster конца 90-х годов в слоте PCI.

Omores поделился видео, демонстрирующее, насколько плавно работает операционная система Windows NT 4.0. Запуск игр также был возможен, поскольку он поделился короткой демонстрацией с GLQuake, который использует OpenGL и FIFA: Road to World Cup 98.

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Некоторые могут спросить, есть ли в этом какая-либо польза, кроме демонстрации того, что можно заставить устаревшую версию Windows работать на оборудовании последнего поколения. Ретро-игроки, например, могут счесть проект Omores весьма полезным. Существует множество ретро-эмуляторов, а в некоторые старые игры даже можно играть онлайн на нескольких сайтах-эмуляторах. Однако, если игрок хочет получить удовольствие от приятной музыки при запуске Windows NT 4.0 и сопутствующего антуража, нет ничего лучше, чем иметь такую операционную систему под рукой.