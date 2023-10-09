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Samsung работает над камерами с разрешением 432 МП
Возможно первым смартфоном с новым сенсором станет смартфон серии Galaxy S25 Ultra

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 Samsung Galaxy S23 Ultra в настоящее время оснащен 200-мегапиксельной камерой, что более чем в четыре раза больше, чем сенсор камеры iPhone 15 Pro Max. Сообщается, что компания работает над двумя новыми камерами ISOCELL с колоссальным разрешением 432 мегапикселя.

 Эта новость исходит от инсайдера Revegnus, который имеет большой опыт утечек точной информации о продуктах Samsung. По его словам, Samsung работает над двумя сенсорами ISOCELL, получившими названия HW1 и HW2, оба из которых, как сообщается, имеют размер 1 дюйм и разрешение 432 МП.

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 Однако между ними есть несколько ключевых отличий. ISOCELL HW1 представляет собой сенсор 1/1,05 дюйма с размером пикселей 0,56 мкм, а ISOCELL HW2 — сенсор размером 1/1,07 дюйма с пикселем 0,5 мкм.

 Ожидается, что оба датчика будут использовать объединение нескольких пикселей в один, что приведет к более четкому и качественному изображению в условиях низкой освещенности. Как сообщается, это также первые сенсоры серии ISOCELL HW от Samsung.

 В июле 2022 года Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака HexaPixel, в котором предполагалось, что камера может использовать объединение пикселей 36:1, что соответствует 432 мегапикселям. Новая информация определенно делает эту новость достоверной.

 Пока неясно, когда Samsung выпустит свой первый смартфон с сенсором камеры на 432 МП, но это может произойти уже в 2025 году. Серия Galaxy S25, выпуск которой ожидается в начале 2025 года, может стать первой моделью с новым сенсором.

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 Кроме того в дополнение к новым датчикам камеры на 432 МП Samsung также работает над новым датчиком камеры на 200 МП для Galaxy Z Fold 7. Это будет сенсор ISOCELL HP5, размером 1/1,3 дюйма и пикселем на 0,5 мкм.

#samsung #galaxy s23 ultra #galaxy s25 ultra
Источник: gizmochina.com
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