Благодаря выходу данной версии смартфон пополнил ряду флагманских устройств 2023 года с объемом ОЗУ в 24 ГБ

Смартфон Nubia Z50S Pro был анонсирован в Китае ещё в июле. На момент запуска максимальная конфигурация памяти, доступная для этой модели, составляла 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 1 ТБ.

Теперь, почти три месяца спустя, компания вез лишнего шума выпустила новый вариант с 24 ГБ оперативной памяти. Эта версия также поставляется с хранилищем емкостью 1 ТБ.

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Новый вариант Nubia Z50S Pro емкостью 24 ГБ и 1 ТБ стоит 4699 юаней (около 645 долларов США). Это делает его на 300 юаней дороже, чем вариант на 16 ГБ и 1 ТБ, который продается по цене 4399 юаней (около 605 долларов США).

Телефон также доступен в конфигурациях памяти 12 ГБ + 1 ТБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Их цена на данный момент составляет 3999 юаней (около 550 долларов США) и 3699 юаней (около505 долларов США) соответственно.

Последняя модель с 24 ГБ оперативной памяти в настоящее время доступна для предварительного заказа на JD.com, а получить на руки устройство можно будет с 11 октября.

Почти все высокопроизводительные смартфоны, выпущенные в 2023 году, имеют вариант с 24 ГБ оперативной памяти. Возможно, именно поэтому Nubia решила не отставать от конкурентов и представила обновленный вариант. Но остается открытым вопрос о необходимости такого объема оперативной памяти.

Что касается других технических характеристик, то они не отличаются от предыдущих версий и включают разогнанный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативную память стандарта LPDDR5x, хранилище UFS 4.0, аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

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Другие функции включают в себя 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K, основную камеру с датчиком Sony IMX800 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп с автофокусировкой, камеру на 8 Мп с оптической стабилизацией и 80-мм телеобъективом, а также селфи-камеру на 16 Мп и разъем USB 3.1.