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Материнские платы AMD AM4 продолжают получать обновления прошивки
В определенном смысле это является рекордом, так как платформа была представлена почти 7 лет назад

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 Первые материнские платы AMD AM4 на чипсетах X370, B350 и A320 были выпущены в феврале 2017 года, но спустя более шести с половиной лет с момента запуска платформа AMD AM4 все еще обновляется.

 Недавно на Reddit появилось обсуждение долгосрочной поддержки материнских плат AMD AM4. Пользователи были приятно удивлены, обнаружив, что их материнские платы, изначально разработанные для процессоров AMD Ryzen первого поколения, до сих пор получают обновления даже спустя шесть лет с момента их запуска.

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 Просмотр соответствующих страниц продуктов на сайтах производителей подтверждает, что все основные компании, выпускающие материнские платы, действительно выпустили обновления за последние 3-4 месяца. Эти обновления включают в себя последнюю прошивку AGESA, а также некоторые улучшения безопасности.

 Хотя материнские платы серии AMD 300 больше не являются самыми передовыми платформами, поскольку им не хватает таких фундаментальных функций, как поддержка PCIe Gen4, у пользователей все еще есть возможность обновить свои шестилетние процессоры Ryzen с помощью процессоров серии 5000X3D, что может значительно повысить игровую производительность. Например, последняя модель этой серии - 6-ядерный процессор Ryzen 5 5600X3D с 3D V-Cache был выпущен в этом году.

 Между тем, платформа Intel серии 300, которая также была выпущена в 2017 году, не обновлялась с 2021 года. Производители материнских плат больше не предоставляют никаких оптимизаций и исправлений безопасности, и нет необходимости в поддержке новых процессоров. Intel отказалась от сокета LGA1151v2 и с тех пор перешла на LGA1200, а затем и на LGA1700. Последний получит заключительное обновление в этом месяце, прежде чем в следующем году его сменит LGA1851.

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 AMD пообещала 5 лет обновлений для своего сокета AM4, и это требование действительно было выполнено. В мае 2022 года генеральный директор AMD доктор Лиза Су заявила, что платформа AM4 никуда не денется и будет действовать еще долгие годы. Что касается поддержки платформы AM5, то генеральный директор AMD сказала, что AM5 будет такой же надежной, как и AM4, котора останется на рынке еще несколько лет.

#amd #материнские платы #am5 #amd am4 #lga-1700 #lga-1851 #lga1151-v2
Источник: videocardz.com
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