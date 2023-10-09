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Китайская видеокарта GITSTAR JH920 опережает GTX 1050
Стоит отметить, что новинка показывает такой результат благодаря поддержке технологии AMD FSR

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 Китайские компании в последнее время активизировались на рынке собственных видеокарт. Теперь стало известно, что китайский производитель графических ускорителей GITSTAR представил абсолютно новую модель под названием JH920. В компании уверяют, что её новинка более производительна, чем NVIDIA GTX 1050 при поддержке технологии AMD FSR.

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 Согласно официальным спецификациям от GITSTAR, видеокарта JH920 комплектуется 4 ГБ памяти стандарта GDDR6, работающей на узком 64-битном интерфейсе, обеспечивающей пропускную способность 96 ГБ/с. В сообщении нет упоминания конфигурации графического процессора и о варианте этого графического процессора. Производитель указал только тактовую частоту, которая составляет 1,2 ГГц. Вычислительная мощность новинки в режиме FP32 оценивается в 1,2 Тфлопс. Стоит отметить, что в своих видеокартах компания GITSTAR ранее использовала графические процессоры другого китайского производителя графических процессоров - Jing Jiawei. Вполне вероятно, что в новой JH920 также используется чип от Jing Jiawei.

 GITSTAR JH920 имеет форм-фактор Mini-ITX, систему охлаждения с одним вентилятором и толщину два слота расширения. Энергопотребление видеокарты составляет всего 30 Вт и её не нужен внешний разъем питания. Покупатели ускорителя получат поддержку таких API, как OpenGL 4.0, Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 3.0, однако, о поддержке API DirectX компания не сообщает. Видеокарта кроме того поддерживает кодировку HEVC (H.265) и H.264, вывод изображения на четыре дисплея в режиме 4K60 благодаря четырем портам HDMI 2.0.

 Китайский производитель GITSTAR заявляет, что JH920 быстрее NVIDIA GeForce GTX 1050 и должна появиться в продаже в конце этого месяца. Одной из важных особенностей карты является поддержка AMD технологии FidelityFX Super Resolution, о которой упоминается во вступительном видео. Согласно имеющейся информации карта поддерживает все режимы, обеспечивая еще более высокую производительность по сравнению с собственным способом обработки изображения. Также стоит упомянуть о поддержке различных приложений для создания и обработки контента, например, Photoshop.

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 Остаётся надеяться, что у GITSTAR всё получится и её карта действительно покажет заявленную производительность. Это может стать отличным началом для компании при условии качественной поддержки со стороны драйверов. Хотя стоит отметить, что очень часто подобные малоизвестные производители слишком много обещают, а в реальности получаются только пустые слова.

#видеокарты #gtx 1050 #китайские видеокарты #видеокарты из китая #gitstar
Источник: wccftech.com
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