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Intel выпустила обновленный драйвер для профессиональных видеокарт Arc Pro
Помимо устранения различных багов обновление принесло поддержку AutoCAD 2024

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 Компания Intel при выпуске драйверов для карт Arc PRO придерживается периода в три-четыре месяца, обеспечивая стабильность и совместимость для профессиональных пользователей. Этот подход имеет смысл, учитывая, что Intel не представила за лето никаких новых графических процессоров Arc Pro. Кроме того, в отличие от игровых драйверов, которые могут требовать частых обновлений для совместимости с новыми выходящими играми и оптимизации, профессиональные драйверы ориентированы на сертификацию основных обновлений программного обеспечения для рабочих станций.

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 В новом выпуске драйвера под номером 31.0.101.4648 компания представила поддержку AutoCAD 2024. В этом выпуске поддержка драйверов Intel согласуется с потребностями профессионалов, использующих AutoCAD, даже если само обновление программного обеспечения было выпущено ранее в этом году.

Сейчас драйвер для профессиональной графики поддерживает следующие приложения:

Autodesk 3ds Max 2022, 2023;

Autodesk AutoCAD 2023, 2024;

Autodesk Fusion 360;

Autodesk Inventor 2023, 2024;

Autodesk Maya 2022, 2023;

Bentley MicroStation 10.17.00.209;

Dassault Systèmes SOLIDWORKS 2023 SP2;

PTC Creo 8, 9;

Siemens NX 2027;

Siemens Solid Edge 2022, 2023;

Vectorworks 2023.

 Intel внесла некоторые улучшения в свои драйверы Arc Pro с упором на решение различных проблем, с которыми сталкиваются пользователи в ряде творческих и профессиональных программных приложений. Одним из заметных улучшений является Autodesk Maya 2023, в котором у пользователей возникали трудности при взаимодействии с конкретными объектами моделирования. В последнем обновлении драйвера Intel решила эти проблемы, обеспечив более плавную и эффективную работу 3D-художников и аниматоров, которые используют Maya в своих творческих проектах.

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 Еще одно исправление связано с Blender 3.6, где пользователи ранее сталкивались со сбоями приложения во время операций рендеринга. Результатом работы Intel стал стабильный драйвер, устраняющий эти сбои. Кроме того, Intel также устранила проблемы с Autodesk Revit, Adobe After Effects и некоторыми конфигурациями системы, что еще больше повысило общее удобство работы пользователей.

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Источник: videocardz.com
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