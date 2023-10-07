Предполагается, что карта выйдет в начале 2024 года

В сети появилась информация о возможном расширении линейки видеокарт серии RTX 40 новой моделью высокого уровня. Намек об этом сделал известный инсайдер MEGAsizeGPU. Сейчас топовый сегмент видеокарт Nvidia представлен моделями RTX 4080 и RTX 4090. Источник сообщает, что компания готовит промежуточный вариант карты, который может получить название либо RTX 4080 Super, либо RTX 4080 Ti. Согласно сообщению от инсайдера, название новинки пока точно не определено. Учитывая, что компания Nvidia отказывается от названия Super в своих моделях, то грядущая новинка может называться RTX 4080 Ti.

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Так ка официальной информации о карте нет, то её спецификации так же неизвестны, и можно о них только гадать, но существуют свидетельства того, что RTX 4080 Ti будет основана на графическом процессоре AD102 мощностью менее 450 Вт. Напомню, что продающаяся в настоящее время версия GeForce RTX 4080 основана на графическом процессоре AD103, включающем только 9728 активных ядер CUDA, однако, полноценный чип содержит 10240 ядер. Но даже использование полноценного GPU AD103 не позволит сократить значительную разницу между RTX 4080 и RTX 4090, последний из которых имеет 16384 ядра CUDA.

Кроме улучшения характеристик графического процессора новинка несомненно должна получить и улучшенную подсистему памяти. Потенциальная RTX 4080 Ti может быть оснащена увеличенным объемом памяти, например, до 20 ГБ и более быструю её модификацию. Такой ход также потребует увеличение ширины шины до 320 бит.

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Что касается даты выхода, то согласно утечке, это может произойти в начале следующего года. Стоимость грядущей новинки также находится под вопросом. В настоящее время оригинальная карта RTX 4080 имеет рекомендованную цену 1199 долларов. Вполне логично, что новая карта может либо получить этот ценник, и RTX 4080 станет дешевле 1000 долларов, либо RTX 4080 Ti получит стоимость между RTX 4080 и RTX 4090.