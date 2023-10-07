Подробных технических характеристик компания, однако, не представила, равно как и стоимость новинки

Компания Geely опубликовала официальные изображения полностью электрического седана-купе Galaxy E8, запуск которого запланирован на ближайшее время. Geely Galaxy E8 присоединяется к моделям L7 и L6 в серии Galaxy. Он имеет те же характеристики, что и BYD Han EV.

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Согласно новым изображениям, опубликованным Geely, Galaxy E8 имеет размеры 501 x 192 x 146,5 см и колесную базу 292,5 см. Его классифицируют как чистый электрический седан среднего и большого размера. Он имеет дизайн фастбэк со скрытыми дверными ручками и задними фонарями сквозного типа. Крыша Galaxy E8 оснащена дополнительным лидаром и камерами для расширенной помощи при вождении.

Ранее опубликованные изображения показали, что Geely Galaxy E8 имеет закрытый дизайн передней панели. У него острые фары и трапециевидная черная решетка радиатора в нижней части. Интерьер Galaxy E8, судя по ранее опубликованным изображениям, имеет минималистичный дизайн, похожий на концепт электромобиля Galaxy Light. 45-дюймовый экран с разрешением 8K оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8295, а также защищен от отпечатков пальцев и водонепроницаем.

Диффузоры кондиционера Geely Galaxy E8 представлены в виде тонкой щели, а круглая приборная панель имеет минимальные элементы. Рулевое колесо электромобиля выполнено в виде многоугольной конструкции всего с двумя спицами. Galaxy E8 будет выпущен в заднеприводной и полноприводной версиях, но полные характиристики пока неизвестны. Предполагалось, что заднеприводная версия будет оснащена одним электродвигателем мощностью 200 кВт с максимальной скоростью 190 км/ч.

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Ожидается, что высококлассная полноприводная версия Geely Galaxy E8 будет иметь более высокие показатели производительности и премиальные функции. На данный момент информации о ценах на Geely Galaxy E8 нет.