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Exynos 2400 превосходит Snapdragon 8 Gen 2 в графических тестах
Однако есть одно но, работа GPU Xclipse 940 очень нестабильна, и его производительность может снижаться на 50 процентов

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 Предыдущие утечки дали нам хорошее представление о производительности графического процессора в чипсете Exynos 2400. Xclipse 940 в какой-то момент смог работать на одном уровне с GeForce MX350, однако его текущая версия не будет такой впечатляющей из-за архитектурных ограничений RDNA 2. Будущий графический процессор снова был протестирован в Powerboard 4.0, и результат снова не производит сколько-нибудь значимого впечатления.

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 В тесте Sacred Path Vulkan 1.3 Xclipse 940 набирает 1656 баллов при разрешении 1080p. Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2 в среднем набирает 1561 балл при том же разрешении. Прилагаемая диаграмма частоты кадров подтверждает сильное снижение производительности более чем на 50% и нестабильную работу GPU, указывающую на то, что Exynos 2400 все еще страдает от перегрева.

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 Это немного беспокоит, поскольку Samsung едва смогла догнать Qualcomm в области графических процессоров. Интересно, что графический процессор на базе Radeon (Adreno) побеждает настоящий GPU Radeon. Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3 почти наверняка догонит или даже превзойдет Exynos 2400. Опять же, тест, скорее всего, проводился на опытном образце, и конечный продукт может оказаться лучше, но не на много.

#samsung #rdna 2 #snapdragon 8 gen 2 #snapdragon 8 gen 3 #exynos 2400 #adreno 740 #xclipse 940
Источник: notebookcheck.net
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