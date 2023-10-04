Кроме того стало известно, что Nvidia планирует ещё более медленную карту, чем RTX 3050

Сегодня в сети появился новый слайд, демонстрирующий давно забытый графический ускоритель Intel Arc A580, а также две специальные модели, созданные на основе этой конкретной модели. Как известно, Arc A580 была официально анонсирована в прошлом году, но до сих пор не была доступна. Недавно появившийся слайд, предоставленный @momomo_us, предполагает, что Intel действительно внесла некоторые небольшие изменения в спецификации, хотя эти изменения довольно незначительны.

В линейке дискретных графических процессоров Intel A580 с 24 ядрами Xe станет первой и единственной моделью A5. Эта видеокарта расширит линейку Alchemist пятым ускорителем с номинальной мощностью 185 Вт. Примечательно, что TBP (общая мощность платы) — это именно то, что было изменено по сравнению с первоначально раскрытыми спецификациями 2022 года, в которых указывалась номинальная мощность 175 Вт.

реклама

Дополнительные 10 Вт мощности Intel сочла необходимым для конкуренции с моделями NVIDIA GeForce RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600, согласно информации, представленной на официальном слайде, что делает их сопоставимыми с точки зрения предлагаемых продуктов:

Интересно, что еще один слайд, на котором показана дорожная карта для всех продуктов Intel Arc, похоже, подтверждает, что только два бренда планируют производить графический ускоритель Arc A580: Sparkle и ASRock.

NVIDIA не обеспокоена таким развитием событий в стане Intel, поскольку есть сообщения об активной работе над еще менее мощной моделью RTX 3050. По слухам эта карта, которая, как утверждают некоторые, не будет носить название RTX 3050, получит графический процессор GA107-325, что является отличием от GA106-150, используемого в модели 2022 года. Ожидается, что он будет иметь более низкую тактовую Boost частоту — 1470 МГц, означающую снижение производительности примерно на 20%.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, предполагается, что эта карта будет иметь более узкую 96-битную шину памяти, в отличие от предыдущей 128-битной конфигурации, приводящей к уменьшению пропускной способности памяти. Кроме того, ожидается уменьшение объема памяти до 6 ГБ с предыдущих 8 ГБ.