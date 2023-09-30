Энтузиастам удалось восстановитьработоспособность советского компьютера на базе клона процессора Intel 8086

Словацкий YouTube-канал Chernobyl Family, посвященный поиску и восстановлению электроники советских времен, сумел собрать действующий компьютер, который работает на том же оборудовании, что и сборки из Чернобыльской зоны отчуждения.

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Системы, из которых Chernobyl Family черпал вдохновение и детали, чтобы заставить их работать, изначально были построены компанией «Минские мейнфреймы», включая труднодоступные клоны процессоров Intel 8086. Это было признаком роста производства полупроводников в восьмидесятые годы. Было построено всего 80000 мейнфреймов EC-1841, и некоторые из них продолжали служить до 90-х годов. Но есть один нюанс. По словам Chernobyl Family использованный процессор представляет собой военную версию процессора ES-1841 - ES-1845.

Процессоры ES-1845 работали на частоте 5 МГц и использовали советскую версию системы DOS под названием AlphaDOS. Программное обеспечение также является большой редкостью, и реставраторам электроники приходится заниматься настоящей охотой за ним. Можно только представить, насколько сложно найти дискеты, необходимые для работы компьютера.

Мэйнфрейм оснащен двумя модулями, оба из которых имели свою подсистему подачи питания, а карты внутри модулей можно было подключать для доступа к различным решениям обработки.

В случае восстановленного мэйнфрейма от Chernobyl Family были доступны семь слотов, заполненные пятью платами. Одна с процессором-клоном Intel 8086 и графическим процессором, еще одна плата для COM, включая контроллер мыши с четырьмя триггерами, и две платы оперативной памяти. Самая большая плата оперативной памяти может хранить 512 килобайт информации, а меньшая имеет объем всего 128 килобайт. В настоящее время это объем, примерно занимаемый значком веб-сайта.

Некоторые проблемы с восстановлением устаревших технологий связаны с их кабелями и COM-портами, которые позволяли различным частям компьютеров эпохи 80-х взаимодействовать. Из-за того, что драйверы и электрическая конструкция той эпохи были нестандартными, отсутствие COM-кабелей означало бы необходимость перепроектировать всю систему. Есть некоторая документация, но можно представить, что это будет непросто. К счастью для подключения 12-дюймового монитора с электронно-лучевой трубкой этого не потребовалось. Для вывода изображения использовался монитор Electronica MS-6105. Видеокарта могла отображать цвета с точностью до 16 бит.

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