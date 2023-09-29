Однако в настоящий момент обновиться на новую ОС бесплатно ещё есть возможность

Microsoft заявляет, что закрыла все возможные пути, которые позволяли владельцам операционных систем Windows 7 и Windows 8.X бесплатно обновиться до Windows 10 и Windows 11. Официальное заявление по этому поводу было опубликовано на коммуникационном портале Microsoft Device Partner Center в этом месяце и обнаружено ресурсом Windows Central.

С выпуском Windows 10 в 2015 году Microsoft пошла по другому пути, заключавшемуся в том, что новая ОС стала бесплатным обновлением для существующих пользователей старых ОС. Компания использовала эту бесплатную "плюшку", чтобы соблазнить приверженцев ОС Windows 7.

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Предложение официально закончилось 29 июля 2016 года. Однако энтузиасты и продвинутые домашние пользователи заметили, что серверы активации Microsoft по-прежнему полны людьми, решившими установить просроченное обновление. Люди могли даже загрузить свежие ISO-образы Windows 10 и Windows 11 и установить их на компьютеры, используя ключи Windows 7 или Windows 8.X от старых систем. 20 сентября 2023 года этот льготный период наконец подошел к концу.

Компания объяснила недавно принятую политику обновления Windows. «Предложение Microsoft по бесплатному обновлению до Windows 10/11 закончилось 29 июля 2016 года/ Путь установки для получения бесплатного обновления до Windows 7/8 теперь также удален», — говорится в сообщении. Однако пользователи Windows 10 по-прежнему могут перейти на Windows 11.

В дополнение к вышеуказанному уведомлению Microsoft попыталась напомнить заинтересованным в Windows 11 минимальным системным требованиям операционной системы. Однако пользователям хорошо известно об ограничениях при установке Windows 11, касающихся требования наличия TPM и соответствующих поколений процессоров. Стоит отметить, что есть несколько способов обойти минимальные системные требования Windows 11. Некоторые сторонние дистрибутивы Windows 11, такие как tiny11 от NTDEV, имеют встроенные средства игнорирования требований к ОС.

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Windows Central проверил, вступило ли в силу новое заявление Microsoft о закрытии пути бесплатной установки для пользователей Windows 7 и Windows 8.X. Выяснилось, что старые ключи по-прежнему активируют рабочие сборки Windows 11. Пока трудно сказать наверняка, как долго это окно обновления будет оставаться приоткрытым после недавнего официального заявления Microsoft.