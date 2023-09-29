Улучшения характеристик процесоров и новая архитектура принесут увеличение производительности до 15 процентов между поколениями

Moore’s Law Is Dead раскрывает интересную информацию о будущих архитектурах AMD Zen 5 и Zen 6 с конца 2022 года, но последнее видео представляет более четкую картину с обновленной дорожной картой, спецификациями, утверждая, что эта информация поступает непосредственно из внутренних источников AMD. Однако слайд с дорожной картой может быть немного устаревшим, поскольку на нем не совсем четко указаны сроки выпуска. По оценкам Moore’s Law Is Dead архитектура Zen5 (Nirvana), построенная на 4 нм и 3 техпроцессах, может быть запущена в начале 2024 года, а Zen 6 (Morpheus), построенная на 3 нм и 2 нм техпроцессах, может появиться в середине или конце 2025 года.

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В отличие от других источников информации, которые говорили о фантастическом приросте IPC на 30% для Zen 5 (серия Ryzen 8000) по сравнению с Zen 4, источники Moore’s Law Is Dead кажутся более правдоподобными с увеличением IPC на 10-15%. Что касается Zen 6 (Ryzen 9000), то прирост IPC может оказаться даже ниже по сравнению с Zen 5, с предполагаемым преимуществом как минимум в 10%.

Кроме того MLID отмечает, что Zen 5 по-прежнему будет иметь один кристалл ввода-вывода и два CCD кристалла, тогда как Zen 6 будет иметь новую конструкцию, возможно, со сложенными CCD-матрицами поверх IOD и сверхбыстрыми кремниевыми мостами между CCD. Таким образом процессоры Zen 5 будут иметь комплекс из 16 высокопроизводительных ядер (или до 32 ядер Zen 5c с низким энергопотреблением), а процессоры Zen 6 будут иметь до 32 ядер, поэтому можно ожидать высокопроизводительные чипы для настольных ПК с 16 ядрами на каждый CCD кристалл.

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Что касается реальных улучшений архитектуры, то Zen 5 получит значительный прирост в рабочих нагрузках, ориентированных на AVX, и в то же время сохранит гораздо более низкий TDP по сравнению с показателями Intel. Zen 6, с другой стороны, также сосредоточится на улучшении ядер ускорителя XDNA AI/ML с помощью инструкций FP-16, а также получит новое поколение Infinity Fabric и новые профили памяти. Предполагается, что благодаря новому дизайну ядра Zen 6 достигнут монолитного уровня задержки и эффективности, даже несмотря на использование взаимосвязанных чиплетов. Из-за многоуровневого характера Zen 6 может обеспечить прирост IPC значительно выше 10% в некоторых играх, однако может потребоваться переход на новый сокет.