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Предстоящий процессор Intel Core i7-14700KF был замечен на Geekbench, на тактовой частоте, достигающей почти 6 ГГц. Производительность чипа в Geekbench значительно выше, чем у его предшественника, и его оценка примерно такая же, как у флагманского процессора Intel Core i9-13900KS.
В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 Core i7-14700KF набрал 3097 балла и 21196 баллов соответственно, что делает его на 9% быстрее, чем Core i7-13700K в одноядерном тесте, и на 18% быстрее в многоядерный тест. Результат Core i7-14700K в многоядерном тесте близок к показателю Core i9-13900KS с разницей в производительности между ними всего 2,4%. Но Core i9-13900KS по-прежнему одерживает верх в одноядерном тесте, где он на 9% быстрее, вероятно, из-за различий в памяти между чипами i7 и i9.
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Изюминкой является тактовая частота Core i7-14700K, которая, как сообщается, во время теста достигла максимальной частоты 5,985 ГГц, соответствующей таковой у Core i9-13900KS, единственного на сегодняшний день процессора Intel, обеспечивающего турбо-частоту 6 ГГц без разгона.
Частота 6 ГГц у Core i7-14700K/KF говорит о том, что у Intel в Raptor Lake Refresh большой запас по частоте, чем первоначально ожидалось. В предыдущих сообщениях предполагалось, что незначительное обновление архитектуры поможет достичь максимальной частоты 6 ГГц, включая Core i9-14900K, а это означает, что Core i7-14700K/KF должен работать с тактовой частотой намного ниже, чтобы предотвратить внутреннюю конкуренцию между двумя чипами.
Заявленная тактовая частота Core i7-14700K предполагает, что мы можем увидеть скорость значительно выше 6 ГГц на Core i9-14900K/KF/KS. Даже Core i5-14600K сможет достичь частоты 6 ГГц при разгоне. Недавно стало известно, что MSI создает профили разгона в 6,3 ГГц в BIOS своей материнской платы для Raptor Lake Refresh, это является еще одним доказательством большого потенциала грядущего поколения процессоров Intel.
Наличие дополнительного запаса частоты было бы очень полезно для предстоящих чипов Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения, которые, как сообщается, получат повышение цены на 15% по сравнению с Raptor Lake. Таким образом новые процессоры Intel должны быть заметно быстрее, если компания хочет, чтобы они привлекали покупателей.