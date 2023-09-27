Процессор значительно превосходит текущий Core i7-13700K, как в одноядерном, так и в многопоточном режиме

Предстоящий процессор Intel Core i7-14700KF был замечен на Geekbench, на тактовой частоте, достигающей почти 6 ГГц. Производительность чипа в Geekbench значительно выше, чем у его предшественника, и его оценка примерно такая же, как у флагманского процессора Intel Core i9-13900KS.

В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 Core i7-14700KF набрал 3097 балла и 21196 баллов соответственно, что делает его на 9% быстрее, чем Core i7-13700K в одноядерном тесте, и на 18% быстрее в многоядерный тест. Результат Core i7-14700K в многоядерном тесте близок к показателю Core i9-13900KS с разницей в производительности между ними всего 2,4%. Но Core i9-13900KS по-прежнему одерживает верх в одноядерном тесте, где он на 9% быстрее, вероятно, из-за различий в памяти между чипами i7 и i9.

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Изюминкой является тактовая частота Core i7-14700K, которая, как сообщается, во время теста достигла максимальной частоты 5,985 ГГц, соответствующей таковой у Core i9-13900KS, единственного на сегодняшний день процессора Intel, обеспечивающего турбо-частоту 6 ГГц без разгона.

Частота 6 ГГц у Core i7-14700K/KF говорит о том, что у Intel в Raptor Lake Refresh большой запас по частоте, чем первоначально ожидалось. В предыдущих сообщениях предполагалось, что незначительное обновление архитектуры поможет достичь максимальной частоты 6 ГГц, включая Core i9-14900K, а это означает, что Core i7-14700K/KF должен работать с тактовой частотой намного ниже, чтобы предотвратить внутреннюю конкуренцию между двумя чипами.

Заявленная тактовая частота Core i7-14700K предполагает, что мы можем увидеть скорость значительно выше 6 ГГц на Core i9-14900K/KF/KS. Даже Core i5-14600K сможет достичь частоты 6 ГГц при разгоне. Недавно стало известно, что MSI создает профили разгона в 6,3 ГГц в BIOS своей материнской платы для Raptor Lake Refresh, это является еще одним доказательством большого потенциала грядущего поколения процессоров Intel.

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Наличие дополнительного запаса частоты было бы очень полезно для предстоящих чипов Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения, которые, как сообщается, получат повышение цены на 15% по сравнению с Raptor Lake. Таким образом новые процессоры Intel должны быть заметно быстрее, если компания хочет, чтобы они привлекали покупателей.