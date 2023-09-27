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Minisforum анонсировала планшет с процессором AMD Ryzen 8000 Hawk Point
Дата выхода планшета пока не известна, но, вероятно, это произойдет сразу после анонса новых процессоров

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 Производитель компактных ПК компания Minisforum расширила ассортимент продуктов. Бренд представил Minisforum V3, будущий Windows-планшет 2-в-1 на базе одного из процессоров AMD Ryzen 8000 (Hawk Point).

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 AMD не представила никаких дорожных карт с участием Hawk Point. В настоящее время ходят слухи, что чипы Hawk Point являются 4-нм мобильными APU с ядрами Zen 4 и графикой RDNA 3.5. AMD использует аналогичный подход для своих текущих процессоров Ryzen 7040 (Phoenix). Это говорит о том, что Hawk Point может быть простым обновлением Phoenix, но с улучшенной графикой. Phoenix используют ядра RDNA 3, а Hawk Point, как сообщается, имеют ядра RDNA 3.5. Таким образом основные характеристики Hawk Point должны быть аналогичны характеристикам Phoenix. Ожидается монолитная конструкция с максимальными восемью ядрами Zen 4 и до 12 блоков RDNA 3.5.

 Пресс-релиз Minisforum V3 подтверждает некоторую достоверность слухов о Hawk Point. По словам производителя, Hawk Point — это чип мощностью от 22 до 28 Вт, принадлежащий к моделям AMD серии U. Хотя Minisforum не раскрыла никаких подробностей, но Minisforum V3 потенциально использует серию Ryzen 8040U, которая станет преемником серии Ryzen 7040U. Движок искусственного интеллекта Ryzen от Phoenix перейдет на Hawk Point, что позволит Minisforum V3 использовать функции искусственного интеллекта, встроенные в операционную систему Windows.

 Minisforum опубликовала предварительные спецификации и рендеры Minisforum V3, которые следует использовать только для ознакомления, а окончательные характеристики и дизайн могут отличаться.

 Minisforum V3 включает 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением QHD+(2960 x 1440 пикселей). Он может похвастаться высокой частотой обновления 165 Гц, обеспечивающей плавность просмотра изображений и игр. Minisforum снабдила планшет четырьмя низкочастотными и двумя высокочастотными динамиками для великолепного качества звука.

 Также устройство получит две камеры высокого разрешения. Двухмегапиксельная камера служит веб-камерой с поддержкой Windows Hello, а пятимегапиксельная камера находится сзади. Кроме того в кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.

 Длинный список портов устройства включает два USB 4, один аудиоразъем 3,5 мм, устройство считывания карт SD UHS-II и один порт USB Type-C с поддержкой DP-in. Беспроводная связь представлена Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Minisforum планирует оснастить планшет аккумулятором емкостью 50 Втч или выше, поэтому устройство сможет обеспечить автономную работу в течение дня, в зависимости от используемого процессора.

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 Minisforum не раскрыла цены и доступность Minisforum V3. Поскольку компания подчеркивает использование чипа AMD Ryzen 8000 Hawk Point, разумно ожидать, что устройство будет запущено примерно в то же время, что и данные APU Ryzen.

#amd #процессоры #процессоры amd #minisforum #ryzen 8000 #amd ryzen 8000 #hawk point
Источник: tomshardware.com
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