Стоимость новинки составляет от 799 евро за вариант с 12 ГБ ОЗУ и встроенной памятью объемом 256 ГБ

Серия Xiaomi 13T включает в себя модели Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Модель Pro является более премиальным предложением среди двух устройств. Xiaomi 13T Pro содержит значительные обновления по сравнению со своим предшественником. Это обновленная версия Redmi K60 Ultra, доступная в Китае.

Xiaomi 13T Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления 144 Гц. Он имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, а также сертификаты HDR10 и Dolby Vision. Задняя панель имеет изогнутые края, обеспечивающие превосходное тактильное ощущение и удобную посадку в руке. Смартфон также сертифицирован по стандарту IP68, защищен от пыли и воды.

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Что касается датчиков изображения, то Xiaomi 13T Pro имеет тот же тройной модуль задних камер, что и стандартный Xiaomi 13T. Он включает в себя основной датчик Leica разрешением 50 МП с OIS и EIS, телеобъектив на 50 МП с фокусным расстоянием 50 мм и сверхширокоугольную камеру на 12 МП. На передней панели находится 20-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон способен записывать видео 8K со скоростью 24 кадра в секунду, а также поддерживает 10-битную запись LOG.

Работает Xiaomi 13T Pro на базе чипсета MediaTek Dimensity 9200+. Смартфон имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Что касается программного обеспечения, то новинка работает на ОС Android 13 с MIUI 14, получит четырехлетний цикл обновлений ОС и пятилетних исправлений безопасности.

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Начальная цена Xiaomi 13T Pro составляет 799 евро за базовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Цены на конфигурации 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ пока не объявлены. Смартфон будет доступен в цветах Alpine Blue, Meadow Green и Black.