Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
CPU-Z подтверждает выход AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами Zen 4
Всего в обновлении утилиты упоминается пять процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000, включая модель Ryzen Threadripper PRO 7945WX с количеством ядер менее 16

реклама

 Последнее обновление программного инструмента CPUZ подтверждает появление новых линеек процессоров Intel и AMD. Хотя в утилиту уже включена поддержка предстоящей серии Core Raptor Lake Refresh 14-го поколения, это обновление расширяет её совместимость, включая модели начального уровня из серий Core i3 и Core i5, в частности варианты Core i3-14100, Core i5-14400 и Core i5-14500 с разной мощностью(35/65 Вт).

реклама

 Обновление также приносит официальную поддержку некоторых процессоров AMD Storm Peak (STP), которые представляют серию High-End Desktop (HEDT) и рабочих станций Threadripper PRO следующего поколения. Стоит добавить, что программное обеспечение уже имело предварительную поддержку Storm Peak с мая этого года, но процессоры на тот момент явно не были готовы к запуску.

 Как подробно описано в журнале изменений обновления под номером 2.08, в серии Storm Peak планируется выпустить пять различных моделей с числом ядер от 16 до 96. Эти процессоры будут иметь архитектуру Zen4 и созданы на основе чипов Genoa с использованием аналогичного корпуса и сокета. Важно отметить, что них потребуется новая материнская плата с чипсетом TRX50, которая также будет поддерживать накопители PCIe Gen5 и память DDR5, а это является значительным обновлением по сравнению с серией Threadripper 5000 (Zen3).

Изменения версии CPUZ 2.08:

Улучшена поддержка Intel Meteor Lake;

Intel Core i5 14400F, 14400T, 14400, 14500 и 14500T;

Intel Core i3 14100F, 14100T и 14100;

Процессоры Intel 300 и 300T (RPL, 2c, 65/35 Вт);

AMD Threadripper PRO 7995WX (STP, 96c), 7985WX (STP, 64c), 7975WX (STP, 32c), 7955WX (STP, 16c) и 7945WX (STP);

Предварительная поддержка AMD EPYC Bergamo;

Исправлена задержка, вызванная проверкой версии.

 Что касается технических характеристик, то в журнале изменений указан самый низкий в иерархии процессор Threadripper PRO 7945WX. Хотя количество ядер для этой конкретной модели не указано, можно разумно предположить, что она имеет менее 16 ядер, поскольку AMD Threadripper PRO 7955WX имеет 16 ядер.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

 Буквально на прошлой неделе появилась утечка, в которой были обнаружены три маркетинговых слайда, представляющих основные сведения о предстоящей серии Threadripper. Официально AMD собирается выпустить эту новую линейку осенью, и флагманская модель действительно будет иметь 96 ядер. Кроме того AMD заявляет об увеличении производительности на 20% по сравнению с серией Threadripper 5000.

#amd #процессоры amd #threadripper #threadripper pro 7985wx #threadripper pro 7995wx
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трассировка лучей в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уравняла GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7900 XT
Эксклюзивный для Lenovo 30-ваттный процессор AMD Ryzen 7 7840S уступил лишь 5% 7940HS с TDP 45 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
71
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
10
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
9
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
2
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
5
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
11
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
1
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
4
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
1
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
2
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Дедпул возвращается на широкие экраны вместе с Росомахой
+
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Склад с ракетами Storm Shadow в Кривом Роге был уничтожен после множественного прилета от ВС РФ
3
GeForce GTX 1650 проверили в 80 современных играх — тянет всё
7
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
4

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
23
ТОП-16 мифов о мониторах
48
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
17
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Первые впечатления от Witchfire
4
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
14
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
4
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4

Сейчас обсуждают

DIP48
01:45
Окраина она и есть окраина как её не называй
В Эстонии предложили называть Калининград Кёнигсбергом
REY_B_
01:43
Сейчас не бронезащита роляет, а мобилизационная возможность гнать штуки. Белоруссия вот не может, так что и речь о превосходстве бронезащиты вести смысла нет.
Сербия представила модернизированный танк M-84AS2 на выставке «Партнер»
DIP48
01:41
Детский сад какой то. Перемога близка как некогда))). Казалось взрослые люди, а такие откровенные дебилы. Лавров был прав.
В Эстонии предложили называть Калининград Кёнигсбергом
Игорь Быков
01:41
В 3d mark solar bay, у s23+ 5400 попугаев, у хлаоми 13 - 4800. Чет не вижу превосходства в чистой производительности.
Snapdragon 8 Gen 3 выйдет в двух вариантах
REY_B_
01:41
Ну, это с какой стороны посмотреть. Если со стороны вкладчиков, то всё логично - шансов на рост курса нет, инфляция подпирает, риски велики, значит пора забирать. Касательно ИИ (зачем его сюда приплел...
Биткоин и Ethereum находятся под давлением решений ФРС
Игорь Быков
01:37
Даже моя ноутбучная 4060 вытягивает игру с path tracing в фхд с FG и Dlss баланс (на 15 дюймах норм смотрится, даже лучше фср на качество). Ну и фпс в среднем в районе 60 держится, где то 70, где то 5...
Трассировка лучей в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уравняла GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7900 XT
REY_B_
01:33
А с чего бы войне заканчиваться? Россия сдаваться не собирается. США понятно то же. А Зеля с нациками не могут. Если бы ВС РФ нанесли серьёзное поражение ВСУ, заняв Левобережье, Николаев и Одессу, тог...
Шойгу: Боевые действия продолжатся до 2025 года
lewile
01:32
Да и без них справляются, кошаков (Леопард 2) кастрируют даже без танков. И если ты в глазки долбишься, то американские военные спецы ещё в мае месяце видели https://militarywatchmagazine.com/article/...
Полковник Матвийчук: российские Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата» превосходят Abrams
Алексей Левин
01:15
Ничего не понял. Куда бежать, где с бубном плясать? Можно просто мануал написать, без завуалированности?
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
lewile
01:12
А какое отношение Эстония имеет к Калининграду? Хотя бы историческое?
В Эстонии предложили называть Калининград Кёнигсбергом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем