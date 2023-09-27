Всего в обновлении утилиты упоминается пять процессоров Ryzen Threadripper PRO 7000, включая модель Ryzen Threadripper PRO 7945WX с количеством ядер менее 16

Последнее обновление программного инструмента CPUZ подтверждает появление новых линеек процессоров Intel и AMD. Хотя в утилиту уже включена поддержка предстоящей серии Core Raptor Lake Refresh 14-го поколения, это обновление расширяет её совместимость, включая модели начального уровня из серий Core i3 и Core i5, в частности варианты Core i3-14100, Core i5-14400 и Core i5-14500 с разной мощностью(35/65 Вт).

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Обновление также приносит официальную поддержку некоторых процессоров AMD Storm Peak (STP), которые представляют серию High-End Desktop (HEDT) и рабочих станций Threadripper PRO следующего поколения. Стоит добавить, что программное обеспечение уже имело предварительную поддержку Storm Peak с мая этого года, но процессоры на тот момент явно не были готовы к запуску.

Как подробно описано в журнале изменений обновления под номером 2.08, в серии Storm Peak планируется выпустить пять различных моделей с числом ядер от 16 до 96. Эти процессоры будут иметь архитектуру Zen4 и созданы на основе чипов Genoa с использованием аналогичного корпуса и сокета. Важно отметить, что них потребуется новая материнская плата с чипсетом TRX50, которая также будет поддерживать накопители PCIe Gen5 и память DDR5, а это является значительным обновлением по сравнению с серией Threadripper 5000 (Zen3).

Изменения версии CPUZ 2.08:

Улучшена поддержка Intel Meteor Lake;

Intel Core i5 14400F, 14400T, 14400, 14500 и 14500T;

Intel Core i3 14100F, 14100T и 14100;

Процессоры Intel 300 и 300T (RPL, 2c, 65/35 Вт);

AMD Threadripper PRO 7995WX (STP, 96c), 7985WX (STP, 64c), 7975WX (STP, 32c), 7955WX (STP, 16c) и 7945WX (STP);

Предварительная поддержка AMD EPYC Bergamo;

Исправлена задержка, вызванная проверкой версии.

Что касается технических характеристик, то в журнале изменений указан самый низкий в иерархии процессор Threadripper PRO 7945WX. Хотя количество ядер для этой конкретной модели не указано, можно разумно предположить, что она имеет менее 16 ядер, поскольку AMD Threadripper PRO 7955WX имеет 16 ядер.

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Буквально на прошлой неделе появилась утечка, в которой были обнаружены три маркетинговых слайда, представляющих основные сведения о предстоящей серии Threadripper. Официально AMD собирается выпустить эту новую линейку осенью, и флагманская модель действительно будет иметь 96 ядер. Кроме того AMD заявляет об увеличении производительности на 20% по сравнению с серией Threadripper 5000.