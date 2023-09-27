Устройство выйдет в ограниченном количеством по цене 3700 долларов

Вскоре после того, как LG Display объявила о планах начать массовое производство своей 17-дюймовой складной OLED-панели, LG Electronics представила свой первый складной ноутбук.

LG Gram Fold оснащен процессором Intel Core i5 13-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем NVMe емкостью 512 ГБ. Устройство оснащено 17-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем QXGA+ (1920 x 2560 пикселей) с соотношением сторон 4:3, который соответствует 99,5 процента цветовой гаммы DCI-P3. В горизонтальном положении устройство функционирует как гигантский планшет, но в сложенном состоянии превращается в 12,2-дюймовый ноутбук.

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LG заявила, что ноутбук прошел тест на складывание из 30 000 циклов открытия и закрытия. Это намного меньше, чем 200000 циклов, которым Samsung подвергла свой Galaxy Fold, но ноутбуки в среднем открываются и закрываются гораздо меньше раз по сравнению со смартфоном.

LG не заявила прямо, что в Gram используется недавно анонсированный складной OLED-дисплей LG Display, но все признаки указывают на то, что это так.

Последняя модель LG дополнительно оснащена аудиосистемой с тремя динамиками и Dolby Atmos и аккумулятором емкостью 72 Втч. Размеры ноутбука составляют 378,2 x 280 x 9,4 мм и весит всего 1250 граммов.

Как и HP со своим складным ПК Spectre, LG будет продавать Gram Fold в ограниченных количествах, чтобы повысить его ценность. Учитывая, что две компании анонсировали сравнимые продукты в ограниченном количестве, можно предположить, что, возможно, они просто хотят протестировать рынок и ценовую категорию, прежде чем идти на крупносерийное производство.

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Цена на ноутбук LG установлена на уровне 4,99 миллиона вон, или чуть меньше 3700 долларов. Первые 200 покупателей могут получить скидку, которая снизит цену до 3,99 миллиона вон или около 2950 долларов. Это все еще далеко от широкой доступности, но намного дешевле, чем аналогичный складной ПК Spectre от HP, цена которого начинается от пяти тысяч долларов.