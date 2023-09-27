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Компания MSI без анонса представила свою новую серию видеокарт Ventus Essential, которая дополнит обычное семейство плат Ventus. Новые карты Ventus Essential будут иметь почти те же характеристики, что и обычные платы Ventus, но, скорее всего, получат других спецификации используемых материалов, что позволит немного снизить затраты MSI.
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Линейка Ventus Essential от MSI в настоящее время состоит из GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4090. Все платы имеют те же частоты и системы охлаждения, что и стандартные карты Ventus, но Ventus Essential имеет два выхода DisplayPort и два выхода HDMI, тогда как обычные платы Ventus имеют три выхода DisplayPort и один выход HDMI.
«Карты имеют небольшие структурные улучшения по сравнению с Ventus, но в основном тот же дизайн и характеристики», — написал Хасан Муджтаба из WccfTech. Стоит отметить, что MSI официально не раскрывает никаких различий между видеокартами Ventus и Ventus Essential.
Выходы дисплея представляют собой интересное изменение. В настоящее время DisplayPort на картах серии RTX 40 остается в спецификации DP1.4a, которая имеет максимальную скорость передачи данных 25,92 Гбит/с с использованием кодирования 8b/10b. В то же время HDMI 2.1 обеспечивает скорость передачи данных до 42 Гбит/с с использованием кодирования 16b/18b. Это на 62% больше пропускной способности. Это означает, что HDMI 2.1 может выводить изображение в 8K с частотой 120 Гц с использованием DSC (сжатие потока отображения), а DP1.4a достигает максимального значения 8K и 72 Гц с использованием DSC. Но лицензия на HDMI обычно стоит дороже, чем на DisplayPort, что делает это изменение немного странным.
Помимо видеопортов, современные видеокарты представляют собой очень сложные устройства, в которых используются сотни компонентов. Видеокарты, такие как серия MSI Ventus, имеют тенденцию слегка изменять спецификацию в течение срока выпуска, поскольку некоторые компоненты могут стать дешевле, а другие могут исчезнуть с рынка. Но похоже, что MSI хочет одновременно предлагать модели Ventus и Ventus Essential, возможно, с немного разными комплектациями и немного разными спецификациями.
Такой подход позволяет MSI гибко подходить к своим расходам и предлагать продукты серии GeForce RTX 40 по более конкурентоспособным ценам. Конечно, еще неизвестно, будут ли карты Ventus Essential значительно дешевле, чем карты Ventus.