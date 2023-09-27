Внешне видеокарты мало отличаются от обычных, равно как и по основным техническим спецификациям

Компания MSI без анонса представила свою новую серию видеокарт Ventus Essential, которая дополнит обычное семейство плат Ventus. Новые карты Ventus Essential будут иметь почти те же характеристики, что и обычные платы Ventus, но, скорее всего, получат других спецификации используемых материалов, что позволит немного снизить затраты MSI.

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Линейка Ventus Essential от MSI в настоящее время состоит из GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4090. Все платы имеют те же частоты и системы охлаждения, что и стандартные карты Ventus, но Ventus Essential имеет два выхода DisplayPort и два выхода HDMI, тогда как обычные платы Ventus имеют три выхода DisplayPort и один выход HDMI.

«Карты имеют небольшие структурные улучшения по сравнению с Ventus, но в основном тот же дизайн и характеристики», — написал Хасан Муджтаба из WccfTech. Стоит отметить, что MSI официально не раскрывает никаких различий между видеокартами Ventus и Ventus Essential.

Выходы дисплея представляют собой интересное изменение. В настоящее время DisplayPort на картах серии RTX 40 остается в спецификации DP1.4a, которая имеет максимальную скорость передачи данных 25,92 Гбит/с с использованием кодирования 8b/10b. В то же время HDMI 2.1 обеспечивает скорость передачи данных до 42 Гбит/с с использованием кодирования 16b/18b. Это на 62% больше пропускной способности. Это означает, что HDMI 2.1 может выводить изображение в 8K с частотой 120 Гц с использованием DSC (сжатие потока отображения), а DP1.4a достигает максимального значения 8K и 72 Гц с использованием DSC. Но лицензия на HDMI обычно стоит дороже, чем на DisplayPort, что делает это изменение немного странным.

Помимо видеопортов, современные видеокарты представляют собой очень сложные устройства, в которых используются сотни компонентов. Видеокарты, такие как серия MSI Ventus, имеют тенденцию слегка изменять спецификацию в течение срока выпуска, поскольку некоторые компоненты могут стать дешевле, а другие могут исчезнуть с рынка. Но похоже, что MSI хочет одновременно предлагать модели Ventus и Ventus Essential, возможно, с немного разными комплектациями и немного разными спецификациями.

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Такой подход позволяет MSI гибко подходить к своим расходам и предлагать продукты серии GeForce RTX 40 по более конкурентоспособным ценам. Конечно, еще неизвестно, будут ли карты Ventus Essential значительно дешевле, чем карты Ventus.