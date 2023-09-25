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goldas
Новый разъем питания 12V-2×6 выдерживает мощность до 660 Вт
Интересно, что такой показатель разъем показывает даже при неполном подключении

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 Компания Hardware Busters недавно получила возможность протестировать новый разъем питания 12V-2x6, чтобы посмотреть, как новый разъем работает в различных ситуациях. Компания Hardware Busters обнаружила, что новый разъем работает значительно лучше, чем его предшественник 12VHPWR и при значительно более низких температурах, даже при больших нагрузках на кабель.

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 Обозреватель аппаратного обеспечения протестировал новый разъем в компании Linewell, производителе силовых кабелей для таких компаний, как Asus. В ходе тестирования Hardware Busters контролировала кабель в двух сценариях: в одном случае кабель был полностью подключен, а в другом — лишь частично. В обоих сценариях кабель подавал номинальную мощность 660 Вт, что полностью нагружало разъем.

 В обоих сценариях Hardware Busters обнаружила, что новый разъем 12V-2x6 без проблем выдает полную мощность в 660 Вт, а температурные показатели были значительно ниже опасных уровней, даже когда кабель был вставлен не полностью. По иронии судьбы, разъем питания 12V-2x6 настолько хорошо передает мощность через свои контакты, что температура разъема была на 5,5 градуса Цельсия ниже при работе в частично вставленном состоянии по сравнению с правильно вставленным разъемом.

 Hardware Busters утверждает, что укороченные соединительные контакты нового разъема являются лишь одной из причин, почему новый разъем работает так хорошо по сравнению с 12VHPWR. Основное обновление, благодаря которому разъем работает очень хорошо даже при неправильном подключении — это его более проводящие соединительные контакты, снижающие сопротивление. По данным Hardware Busters, контакты с более низким сопротивлением являются причиной того, что тепловая мощность настолько низкая, а перегрев практически невозможен даже при неправильном подключении.


 Приятно видеть, что новый разъем питания 12V-2x6 устраняет большинство, если не все, проблемы оригинального разъема 12VHPWR, особенно в отношении перегрева. Разъем питания 12VHPWR был печально известен своей склонностью к перегреву, особенно когда связанный с ним кабель питания подвергался слишком сильной нагрузке или разъем был неправильно вставлен. Это было особенно проблематично для флагманских ускорителей RTX 4090, которые могли очень близко подойти к максимальной номинальной мощности 12VHPWR в 600 Вт.

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 Компания Nvidia учла это, и уже несколько видеокарт Nvidia незаметно перешли на новый разъем 12V-2x6, включая RTX 4090 и RTX 4070. Nvidia, вероятно, обновит другие графические ускорители серии RTX 40 на новый разъем 12V-2x6, но подтверждения этого пока нет.

#rtx 4090 #12vhpwr #12v-2×6 #12v-2x6 #разъем питания #12v-2х6
Источник: tomshardware.com
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