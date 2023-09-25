Стоимость карты составляет 410 евро и будет выпущена в количестве 6000 экземпляров

Как и было обещано, MSI официально выпустила первую волну видеокарт под новой линейкой The Limited Series, включающую RTX 4060 Gaming X NV Edition в стиле Nvidia. Всего было выпущено 6000 таких карт, и они уже доступны в Европе.

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Сейчас тринадцать розничных продавцов продают новые видеокарты ограниченного выпуска MSI во Франции, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции, Украине и Великобритании. Несмотря на то, что MSI официально выпустила эти карты, по неизвестным причинам каждый интернет-магазин получил их по предварительному заказу. Возможно, эти поставщики используют предварительные заказы для распределения объема видеокарт и более простой продажи.

По словам MSI, графическая карта GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition на тему Nvidia была создана в честь прочного партнерства MSI с Nvidia на протяжении последних нескольких десятилетий.

Карта выполнена в зелено-черной цветовой гамме. В сочетании с зеленой темой центральные логотипы дракона на ступицах вентиляторов также окрашены в зеленый цвет, а на задней панели отштампован значок NV Edition. Помимо изменения цвета, и эта модель, и стандартная модель Gaming X, на которой основана карта, практически идентичны. Новинка имеет тактовую частоту графического процессора 2610 МГц и память со скоростью 17 Гбит/с. Розничная цена карты составляет 410 евро, это на 10 евро больше, чем оригинальная модель черного цвета.

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Это будет не единственная карта ограниченного выпуска, которую MSI готовит к выходу. Компания уже подтвердила, что ее следующий продукт ограниченной серии будет представлен уже сегодня.