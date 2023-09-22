Такую возможность предоставит пользователям материнская плата MSI Z790 Ace Max

MSI представила новую опцию повышения тактовой частоты для процессоров Intel Raptor Lake, которая поднимет максимальную частоту высокопроизводительного ядра Raptor Cove за пределы 6 ГГц. Компания, похоже, решила подойти к выпуску процессоров Intel Core 14-го поколения «Raptor Lake Refresh» во всеоружии.

Ожидается, что предстоящий процессор Intel Core i9-14900K будет иметь восемь высокопроизводительных ядер, работающих на частоте до 6 ГГц, что соответствует максимальной частоте специального процессора Core i9-13900KS. Судя по всему, компания MSI считает, что новые топовые процессоры Intel могут работать еще быстрее, поэтому она представляет опцию «P-Core Beyond 6 ГГц+» для своей материнской платы Z790 Ace Max.

реклама

Платформа позволяет устанавливать максимальную тактовую частоту P-ядра до 6,3 ГГц для одноядерного ускорения и до 5,8 ГГц для всех работающих ядер. Эта опция заставит процессор работать быстрее и обеспечит более высокую производительность, чем установленная Intel по умолчанию, что сделает новые процессоры более привлекательными для покупателей, чем существующие чипы компании Intel.

Z790 Ace Max от MSI является флагманской материнской платой компании для процессоров Intel, и обычно такие материнские платы разрабатываются с учетом разгона. Неудивительно, что она предлагает разогнать процессоры Intel Raptor Lake до частоты выше 6 ГГц. Вопрос, однако, в том, смогут ли все процессоры Core i9-14900K работать на частотах 6,3 ГГц/5,8 ГГц. Возможно, что при правильном охлаждении шансы этих процессоров работать на несколько более высоких тактовых частотах будут довольно высоки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Что касается выхода процессоров, то появление линейки Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh ожидается 17 октября 2023 года.