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MSI выпустила ограниченную серию видеокары RTX 4060 Gaming X NV Edition
Всего производитель планирует выпустить 6000 таких карт, которые будут продаваться у избранных партнеров

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 Компания MSI решила выпустить несколько новых видеокарт под общим названием «The Limited Series». Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition — это первый продукт новой линейки. По данным MSI, всего 6000 таких карт будут доступны по всему миру через избранных партнеров.

 Nvidia GeForce RTX 4060 входит в число лучших видеокарт для игр в 2023 году, но была неоднозначно встречена покупателями. Поможет ли маркетинговый ход MSI повысить её популярность, является большим вопросом.

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 Новая модель MSI RTX 4060 Gaming X NV Edition основана на двухвентиляторной системе охлаждения Gaming X. Можно предположить, что «NV Edition» отличается использованием кожуха из яркого пластика фирменного зеленого цвета Nvidia. MSI также добавила в дизайн светодиоды, но для снижения затрат будет использовать одноцветные белые светодиоды. Изображения лишь одной MSI RTX 4060 Gaming X NV Edition недостаточно, чтобы судить обо всей грядущей серии. 

 Есть надежда что MSI не остановится на картах The Limited Series и представит другие конкурирующие разработки, например, аналогичные продуктами Gundam и Evangelion от компании Asus.

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 Новая MSI RTX 4060 Gaming X NV Edition должна появиться на прилавках 26 сентября. Кроме того MSI намекает на то, что следующий продукт серии будет представлен в понедельник, 25 сентября. Возможно ей станет следующая по производительности модель RTX 4060 Ti.

#nvidia #видеокарты #msi #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4060 #rtx 4060 ti #видеокарты 2023
Источник: tomshardware.com
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