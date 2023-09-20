Новая технология позволит обеспечить плотность в 1 триллион транзисторов на чип

Когда транзисторы приближаются к субнанометровому порогу, действие закона Мура, безусловно, значительно замедляется. Производители микросхем пытались найти новые материалы, которые могли бы обеспечить дальнейшее масштабирование транзисторов в течение последних нескольких лет, и некоторые из лучших решений на сегодняшний день включают углеродные нано материалы и графены. Однако упаковочные материалы также важны для улучшения масштабирования. За последние несколько лет мы стали свидетелями появления новых технологий 3D-упаковки, но сейчас Intel вообще представляет новый материал подложки, заменяя свои органические (пластмассовые) решения первыми в отрасли стеклянными подложками.

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Intel разрабатывает новые стеклянные подложки уже почти десять лет и считает, что эта технология прослужит еще как минимум несколько десятилетий. Некоторые из преимуществ стеклянных материалов включают сверхнизкую толщину, лучшую термическую и механическую стабильность, а также улучшенные оптические свойства, что приводит к гораздо более высокой плотности межсоединений в подложке. Таким образом, в будущих процессорах можно будет разместить больше чиплетов, занимая меньшую площадь. Intel полагает, что к 2030 году плотность может достичь 1 триллиона транзисторов на чип. Благодаря более высокой устойчивости к повышенным температурам стеклянные подложки позволяют создавать более эффективные решения для системы питания, одновременно обеспечивая высокоскоростную передачу сигналов через оптические соединения, необходимые при гораздо меньшей мощности.

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С переходом на стеклянные подложки Intel снова берет на себя ведущую роль, как это было в 1990-х годах с внедрением галогенных и бессвинцовых корпусов или, в последнее время, с технологиями 3D упаковки. Новые стеклянные подложки будут органично сочетаться с PowerVia и RibbonFET, представленными недавно, чтобы расширить масштабирование за пределы технологического процесса 18A. Первоначально Intel планирует внедрить стеклянные подложки в корпуса большого форм-фактора, использующихся в процессорах для приложений искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и графических приложений.