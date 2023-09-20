Такая цена в два раза превышает рекомендованную производителем для RTX 4090

ASUS не выпускала графическую карту ROG Matrix со времен RTX 2080 Ti. Теперь компания вернулась к данной серии и представила RTX 4090 ROG MATRIX по цене 3200 долларов США, являющуюся самой дорогой моделью на GPU AD102, что фактически вдвое превышает официальную рекомендуемую розничную цену RTX 4090 в 1599 долларов.

За эту стоимость покупатели получает несколько функций. Прежде всего, карта может похвастаться самой высокой тактовой частотой графического процессора среди всех моделей RTX 4090. Она демонстрирует уникальную систему охлаждения, включающую радиатор с тремя вентиляторами и жидкостным охладителем, большую паровую камеру и специальный насос, который больше, чем у моделей ROG STRIX LC. Кроме того эта видеокарта знаменует собой важную веху, поскольку является первой в истории с технологией жидкого металла.

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Частота графического процессора установлена на впечатляющих 2670 МГц, что на 6% превышает эталонные характеристики NVIDIA. По словам обозревателей, карта имеет TGP по умолчанию 500 Вт и может быть увеличен до 600 Вт, что соответствует пределу для 16-контактного разъема питания. В отличие от некоторых других видеокарт, таких как GALAX HOF, в которых используются два разъема, ROG Matrix ограничена с точки зрения энергопотребления.

Кроме того карта имеет два режима BIOS: производительный и тихий. В режиме производительности карта хоть и мощная, но не самая тихая среди RTX 4090. Распространенной проблемой большинства моделей с жидкостным охлаждением является отсутствие контроля над насосом, который продолжает работать независимо от нагрузки, даже когда вентиляторы отключаются при более низких нагрузках. Данная модель не смогла избежать этой проблемы.

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Интересно, что у ASUS есть специальная версия этой карты, подписанная лично генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом. Эта эксклюзивная карта будет выставлена на аукцион в поддержку благотворительной деятельности через фонд Make-A-Wish Foundation. Таким образом потенциальные покупатели не только имеют возможность приобрести самую быструю и дорогую модель RTX 4090, но и имеют шанс стать обладателем именного ускорителя, что еще больше повышает ее коллекционную ценность.