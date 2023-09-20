Консоль может использовать процессорную архитектуру AMD Zen 6 и графику RDNA 5

Масштабная утечка документов из дела Федеральной торговой комиссии против Microsoft раскрыла краткосрочные и долгосрочные планы относительно консолей Xbox. Кроме обновления консолей Xbox Series X и S текущего поколения, запланированного на вторую половину 2024 года, презентационные материалы также затрагивают далекое будущее со стратегией развития игрового оборудования следующего поколения. Руководители Xbox прогнозировали полную конвергенцию своей собственной игровой платформы xCloud и аппаратных средств консолей для создания облачных гибридных игр к 2028 году.

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Один из слайдов указывает на то, что Microsoft проработает все технические детали к 2023 году, при этом на рассмотрение будут представлены два основных варианта: лицензированный дизайн ARM 64 или процессор AMD 64 на базе Zen 6. Графический процессор Xbox следующего поколения может включать в себя дизайн Navi 5 (RDNA 5), что предполагает либо сотрудничество с AMD, либо лицензию на указанную графическую архитектуру. Портал VideoCardz.com предполагает, что последний вариант кажется более вероятным, если чип ARM 64 будет выбран вместо APU Zen 6. Ключевой целью в этой области, по-видимому, является реализация функций трассировка лучей следующего поколения и масштабирование на основе машинного обучения. Модуль нейронной обработки (NPU) отмечен как ключевая характеристика консоли 2028 года, предоставляющая некоторые приятные преимущества, в том числе компенсацию задержки, интерполяцию частоты кадров и различные улучшения пользовательского опыта.

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