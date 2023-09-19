Предполагается, что карты более низкого уровня RTX 50 Blackwell будут использовать традиционный монолитный дизайн

Ожидается, что NVIDIA выпустит графические процессоры RTX 50 «Blackwell» в первой половине 2025 года. Карты RTX 50 Blackwell могут иметь шину памяти шириной до 512 бит и конструкцию MCM. Последний слух от известного инсайдера kopite7kimi утверждает, что NVIDIA собирается использовать конструкцию многочипового модуля (MCM) в HPC GB100. Напомню, что до того, как компания выпустила графический процессор HPC GH100 Hopper с монолитной конструкцией, появились обширные сообщения о дебюте GH100 с дизайном MCM.

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kopite7kimi также сообщает, что, хотя в Blackwell не будет значительно увеличено количество единиц GPC/TPC, их базовая структура претерпит некоторые существенные изменения. RedGamingTech отмечает, что среди предлагаемых архитектурных изменений могут быть новая шина и обновленные потоковые мультипроцессоры (SM).

Важно отметить, что процессоры Blackwell GB100 и GB102, как сообщается, являются продуктами NVIDIA для центров обработки данных, а линейка GB200 — это графика для потребительского рынка в качестве игровых устройств. Например, согласно текущему положению об наименовании продукции Nvidia, флагманская RTX 5090 может быть основана на графическом процессоре GB202.

Также @XpeaGPU в ответе на сообщение kopite7kimi о MCM GB100 говорит, что топовый игровой графический процессор Ada Next также имеет версию с чипом GB101, которая находится в стадии разработки. Есть подозрение, что под GB102 @XpeaGPU имел в виду клиентский графический процессор GB202. Инсайдер также подтвердил, что, за исключением флагмана, все клиентские модели нижнего уровня имеют монолитную конструкцию.

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Другими словами, NVIDIA потенциально планирует флагманский игровой графический процессор RTX 50 следующего поколения с дизайном чиплетов MCM GB101, в то время как платы высокого и среднего класса все еще могут использовать традиционные монолитные кристаллы.