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Ожидается, что NVIDIA выпустит графические процессоры RTX 50 «Blackwell» в первой половине 2025 года. Карты RTX 50 Blackwell могут иметь шину памяти шириной до 512 бит и конструкцию MCM. Последний слух от известного инсайдера kopite7kimi утверждает, что NVIDIA собирается использовать конструкцию многочипового модуля (MCM) в HPC GB100. Напомню, что до того, как компания выпустила графический процессор HPC GH100 Hopper с монолитной конструкцией, появились обширные сообщения о дебюте GH100 с дизайном MCM.
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kopite7kimi также сообщает, что, хотя в Blackwell не будет значительно увеличено количество единиц GPC/TPC, их базовая структура претерпит некоторые существенные изменения. RedGamingTech отмечает, что среди предлагаемых архитектурных изменений могут быть новая шина и обновленные потоковые мультипроцессоры (SM).
Важно отметить, что процессоры Blackwell GB100 и GB102, как сообщается, являются продуктами NVIDIA для центров обработки данных, а линейка GB200 — это графика для потребительского рынка в качестве игровых устройств. Например, согласно текущему положению об наименовании продукции Nvidia, флагманская RTX 5090 может быть основана на графическом процессоре GB202.
Также @XpeaGPU в ответе на сообщение kopite7kimi о MCM GB100 говорит, что топовый игровой графический процессор Ada Next также имеет версию с чипом GB101, которая находится в стадии разработки. Есть подозрение, что под GB102 @XpeaGPU имел в виду клиентский графический процессор GB202. Инсайдер также подтвердил, что, за исключением флагмана, все клиентские модели нижнего уровня имеют монолитную конструкцию.
Другими словами, NVIDIA потенциально планирует флагманский игровой графический процессор RTX 50 следующего поколения с дизайном чиплетов MCM GB101, в то время как платы высокого и среднего класса все еще могут использовать традиционные монолитные кристаллы.