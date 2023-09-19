Кроме того самой оптимистичной датой выхода игры является 2026 год

The Elder Scrolls 6 находится в разработке уже несколько лет, но геймерам придется подождать еще пару годиков, чтобы исследовать новый мир, который создает Bethesda. К сожалению для игроков, предпочитающих консоль PlayStation 5, такой возможности лишатся.

В документах, связанных с Федеральной торговой комиссии (FTC) против Microsoft относительно выкупа последней компании Activision Blizzard, есть интересная страница, которую опубликовал Стивен Тотило из Axios. Скриншот содержит подробное описание ожидаемой даты выпуска и целевые платформы для различных игр, разработанных Bethesda.

реклама

В конце таблицы находится The Elder Scrolls VI (или The Elder Scrolls 6), ожидаемой датой выхода которой является 2026 год или позже.

Чуть ниже даты релиза указан ряд платформ, на которых выйдет игра. Для The Elder Scrolls 6 указаны только Xbox и ПК. Таким образом, подразумевается, что игра не будет доступна на PS5, по крайней мере, не на момент запуска.

Microsoft пока не прокомментировала эту информацию. Кроме того так было с некоторыми недавними релизами Bethesda, включая Starfield, выпущенную только на Xbox и ПК.

The Elder Scrolls 6 была анонсирована еще в 2018 году, и эта новость означает, что разработка игры продлится как минимум восемь лет, является довольно длительным циклом разработки. Тот факт, что игра не дебютирует на консоли Sony, может стать ударом для поклонников PlayStation, но в конечном итоге игра может появиться и на других платформах.

Стоит иметь в виду, что это окно выпуска просто отражает планы Bethesda на момент создания таблицы. Вполне возможно, что Bethesda изменит график и решит выпустить The Elder Scrolls 6 на большем количестве платформ, но, учитывая недавние релизы, это маловероятно.