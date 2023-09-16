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В сети появилось изображение процессора AMD Ryzen Threadripper 7985WX под сокет SP6
Данный экземпляр в настоящее время продается на одном из черных рынков Китая

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 Это может быть первым взглядом на процессор AMD Storm Peak, относящийся к серии Threadripper PRO, построенной на архитектуре Zen4. AMD воздерживалась от выпуска этих процессоров почти год с тех пор, как представила свои первые процессоры Zen4 для потребительского сегмента.

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 Утечка информации показывает процессор, использующий разъем SP6. Хотя у него нет фирменного знака Threadripper, продавец на черном рынке Китая описывает его именно так. На изображении четко указано ядро AMD OPN с номером 100-00000454, которое предположительно является будущим чипом Threadripper PRO 7985WX. По имеющейся информации эта модель может похвастаться впечатляющими 64 ядрами и 128 потоками, что очень напоминает текущую флагманскую модель Threadripper 5995WX.

 Утечка также подтверждает предыдущие предположения о том, что этот процессор будет иметь TDP по умолчанию 350 Вт, означая существенное увеличение по сравнению с 280 Вт у процессора на базе Zen3. Более того AMD, похоже, намерена предложить процессоры с еще большей производительность, потенциально включающей 96 ядер и 192 потоков. Кроме того есть сообщения о росте тактовой частоты до 5,1 ГГц.

 Продавец утверждает, что процессор исправен и имеет признаки использования. Однако возникает законное беспокойство по поводу того, можно ли эффективно использовать этот процессор на любой платформе центра обработки данных, имеющей тот же сокет SP6. Совместимость в данном случае выглядит весьма сомнительной. Потенциальный покупатель может оказаться в ситуации, когда процессор будет несовместим с имеющейся у него материнской платы.

 Большие ожидания связаны с предстоящим выходом нового чипсета и платформы TRX50, которые, как ожидается, будут поддерживать предстоящую серию Threadripper 7000. Планируется, что их запуск произойдет до конца года. Новая платформа обеспечит совместимость со стандартом памяти DDR5 и интерфейсом PCIe Gen5. Многочисленные утечки, циркулирующие в последние несколько недель, обычно сигнализируют о скором запуске. К сожалению, AMD не объявила о каких-либо мероприятиях, которые могли бы послужить официальной платформой для запуска серии Threadripper Zen4.

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Источник: videocardz.com
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