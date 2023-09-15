Именно такую наценку имеют грядущие процессоры в магазине PC Canada

Процессоры Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения должны стать лучшими процессорами для игр. PC Canada разместила три чипа серии K и их аналоги серии KF в своем интернет-магазине. Как и в случае со всеми ранними списками розничных продавцов, стоит иметь в виду, что они могут быть заполнителями.

Core i9-14900K и Core i9-14900KF всего примерно на 3% дороже, чем текущие модели Core i9-13900K и Core i9-13900KF соответственно. Core i9-14900K, который кажется быстрее, чем Core i9-13900KS, стоит 833 доллара по сравнению с 980 долларами за специальный чип Raptor Lake.

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С другой стороны Core i7-14700K и Core i7-14700KF стоят на 2% и 4% дороже, чем Core i7-13700K и Core i7-13700KF соответственно. Небольшое повышение цен удивляет, поскольку чипы Core i7 серии K являются единственными моделями Raptor Lake Refresh, получившими заметные изменения. Помимо более высоких тактовых частот, Core i7-14700K имеет на четыре эффективных ядра больше, чем Core i7-13700K.

Что касается Core i5-14600K и Core i5-14600KF, то они на 4% и 3% дороже, чем Core i5-13600K и Core i5-13600KF соответственно. Это хорошая новость для пользователей, поскольку данные модели являются самыми популярными у покупателей.

Ранние сообщения предполагали, что новые 10-нм чипы будут стоить на 15% дороже. Однако Raptor Lake Refresh еще не запущены, поэтому на данный момент нет официальных цен. Предполагается, что Intel выпустит Raptor Lake Refresh уже в следующем месяце в октябре.

Процессоры Raptor Lake Refresh будут без проблем работать на существующих материнских платах Intel 700-й серии с разъемом LGA1700. Обновления прошивок от производителей плат стали доступны ещё за несколько месяцев до релиза процессоров. Однако многие производители материнских плат выпустили новые и обновленные материнские платы для Raptor Lake Refresh с улучшенными подсистемами питания и улучшенным функционалом.

Повышение цены менее чем на 5% выглядит довольно оправданным, поскольку, согласно предполагаемым прогнозам производительность Raptor Lake Refresh всего на 3% больше, чем у Raptor Lake. Бенефициарами обновленных процессоров станут модели Core i7, так как увеличение количества E-ядер может привести к тому, что такие процессоры будут предлагать до 17% более высокую многоядерную производительность в некоторых рабочих нагрузках.