Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сеть попали первые тесты процессора Intel Core i5-14600K
Кроме того во время тестирования были раскрыты характеристики грядущего "народного" процессора

реклама

 Китайское СМИ ECSM сумело получить в свои руки процессор Intel Core i5-14600K и протестировать его в нескольких режимах. Новинка работала несколько лучше, чем его прямой предшественник Core i5-13600K, хотя и за счет более высокого напряжения и энергопотребления. Между тем к этим ранним результатам испытаний следует относиться с долей скептицизма, поскольку, вероятно, имеет место предсерийный образец.

реклама

 Intel Core i5-14600K принадлежит к семейству процессоров Raptor Lake Refresh. Он оснащен шестью высокопроизводительными ядрами, работающими с базовой тактовой частотой 3,5 ГГц и турбо-частотой до 5,3 ГГц (+200 МГц по сравнению с предшественником), а также восемью энергоэффективными ядрами Gracemont, работающими с частотой до 4 ГГц (+100 МГц). Как и его прямой предшественник Core i5-13600K, новый процессор имеет кэш-память третьего уровня объемом 24 МБ и мощность 125 Вт. При этом новый чип работает с напряжением ядра 1,2 В, тогда как Core i5-13600K довольствуется 1,14 В.

 Журналисты ECSM протестировали новый процессор в Cinebench R23, Cinebench 2024 и CPU-Z. Прирост производительности, полученный Intel Core i5-14600K по сравнению с Core i5-13600K, варьируется от 2,5% до 10,3%, в зависимости от теста. Во время тестирования процессор потреблял 160 Вт энергии.

 Журналисты ECSM решили не делиться подробностями об используемом ими испытательном стенде, что значительно снизило достоверность результатов. Более того, поскольку эти тесты не входят в число типичных тестов ЦП данного СМИ, пришлось найти результаты Core i5-13600K в сети. Они нашлись на Guru3D для теста CPU-Z, CPU-Monkey для Cinebench R23 (одноядерный, многоядерный) и CPU-Monkey для Cinebench 2024 (одноядерный, многоядерный). Интересно, что ни один из этих веб-сайтов не раскрыл конфигурации своих тестовых стендов, поэтому сравнение может быть не совсем точным.

 Кроме того это синтетические тесты, которые мало соотносятся с реальными приложениями, поэтому, хотя можно сказать, что новый Core i5-14600K Raptor Lake Refresh быстрее своего прямого предшественника, вряд ли это говорит, насколько быстрее данный процессор в реальных играх или профессиональных приложениях.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #процессоры intel #raptor lake refresh #core i5-13600k #core i5-14600k
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Intel Core 14 заметили в каталоге канадского магазина — на 2-4% дороже 13-го поколения
Представлена система на чипе Snapdragon 7s Gen 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Starlink перестал работать на украинских ракетах и катерах, решивших атаковать Севастополь
11
Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
13
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
10
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
23
В Call of Duty: Modern Warfare 3 персонажи буду реагировать на ваши действия
1
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
5
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
3
Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
5
Актер Шон Пенн по своим словам был готов переплавить полученный "Оскар" в пули для украинской армии
4
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
48
Тайваньский аналитик считает, что для США имеет смысл полностью запретить ввоз в Китай современного оборудования для выпуска чипов
1
В зоне СВО впервые был осуществлён пуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщика Су-34
2
Сотрудники ЧВК Вагнер опубликовали видео с подготовкой бойцов ВВ МВД Белоруссии
+
Администрация Эрдогана: переговоры с Путиным по зерновой сделке стоят в повестке
+
Китай отрицает полный запрет iPhone
+
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
+
Точность Искандера позволяет "двухэтажной" ракете ювелирно влететь в окно командного пункта ВСУ
4
Истребители-бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности — СМИ
1
Бесплатное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября
+
Обновление PlayStation 5: новые возможности для игроков
+

Популярные статьи

Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
59
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
62
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
26
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
30
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
3
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
122
Почему ВСУ завязли в минных полях глубиной 500 метров - разбираемся в способах разминирования
14
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
5
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
19

Сейчас обсуждают

32Влад32
20:26
Если нет iPhone 15 - жизнь закончилась?
Лавров: посланник Ватикана приедет в РФ для урегулирования ситуации на Украине
32Влад32
20:25
Она просто дура.
Глава МИД Германии Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором
Мираж
20:23
так он как раз и приезжает, будет за своих чертей просить
Лавров: посланник Ватикана приедет в РФ для урегулирования ситуации на Украине
Мираж
20:20
она просто завидует
Глава МИД Германии Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором
Мираж
20:18
чему развивающие ?
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Мираж
20:17
гинекологическом ?
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
Shatun29
20:16
И нахера их выпускали. Тоже самое с повышенными частотами.
Процессоры Intel Core 14 заметили в каталоге канадского магазина — на 2-4% дороже 13-го поколения
ЧatoБoт
20:16
Ничего, скоро бюргеры начнут землицу на скакуасах-миграшках пахать, когда кризис углубится и расширится. И уже близко сие.
80% украинских беженцев в ФРГ сидят без работы спустя полтора года с начала СВО
glavhyilo
20:15
кима внесли негодяи,а он боевой привет мне передал недавно
Замглавы МИД РФ Галузин: внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» — провокация
32Влад32
20:13
Какие 40 миллионов?
Глава МИД Чехии: Украина почувствует предательство при давлении по переговорам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем