Кроме того во время тестирования были раскрыты характеристики грядущего "народного" процессора

Китайское СМИ ECSM сумело получить в свои руки процессор Intel Core i5-14600K и протестировать его в нескольких режимах. Новинка работала несколько лучше, чем его прямой предшественник Core i5-13600K, хотя и за счет более высокого напряжения и энергопотребления. Между тем к этим ранним результатам испытаний следует относиться с долей скептицизма, поскольку, вероятно, имеет место предсерийный образец.

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Intel Core i5-14600K принадлежит к семейству процессоров Raptor Lake Refresh. Он оснащен шестью высокопроизводительными ядрами, работающими с базовой тактовой частотой 3,5 ГГц и турбо-частотой до 5,3 ГГц (+200 МГц по сравнению с предшественником), а также восемью энергоэффективными ядрами Gracemont, работающими с частотой до 4 ГГц (+100 МГц). Как и его прямой предшественник Core i5-13600K, новый процессор имеет кэш-память третьего уровня объемом 24 МБ и мощность 125 Вт. При этом новый чип работает с напряжением ядра 1,2 В, тогда как Core i5-13600K довольствуется 1,14 В.

Журналисты ECSM протестировали новый процессор в Cinebench R23, Cinebench 2024 и CPU-Z. Прирост производительности, полученный Intel Core i5-14600K по сравнению с Core i5-13600K, варьируется от 2,5% до 10,3%, в зависимости от теста. Во время тестирования процессор потреблял 160 Вт энергии.

Журналисты ECSM решили не делиться подробностями об используемом ими испытательном стенде, что значительно снизило достоверность результатов. Более того, поскольку эти тесты не входят в число типичных тестов ЦП данного СМИ, пришлось найти результаты Core i5-13600K в сети. Они нашлись на Guru3D для теста CPU-Z, CPU-Monkey для Cinebench R23 (одноядерный, многоядерный) и CPU-Monkey для Cinebench 2024 (одноядерный, многоядерный). Интересно, что ни один из этих веб-сайтов не раскрыл конфигурации своих тестовых стендов, поэтому сравнение может быть не совсем точным.

Кроме того это синтетические тесты, которые мало соотносятся с реальными приложениями, поэтому, хотя можно сказать, что новый Core i5-14600K Raptor Lake Refresh быстрее своего прямого предшественника, вряд ли это говорит, насколько быстрее данный процессор в реальных играх или профессиональных приложениях.