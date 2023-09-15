Однако стоит охладить пыл поклонников компании, так как такое количество моделей вряд ли будет выпущено, так как это просто не имеет смысла с точки зрения здравого смысла и экономической составляющей

В сети сегодня появилась информация об очень обширном потенциальном списке видеокарт AMD Radeon компании ASUS, планирующихся к производству. Документация, переданная в EEC (Евразийская экономическая комиссия) включает впечатляющие 64 видеокарты, состоящие из 8 серий и двух последних моделей среднего уровня: RX 7800 XT и RX 7700 XT.

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Здесь важно сказать, что компания ASUS никогда не выпускала такого большого количества карт в одной линейке моделей. Стоит также отметить, что планы на модели Radeon заметно скромнее по сравнению с аналогами из серии GeForce RTX 40, а некоторые из перечисленных моделей редко используются для производства графических ускорителей на базе чипов AMD.

В списке представлены по четыре варианта каждой модели: Top, Advanced, OC(с разгоном) и модели без разгона. Хотя варианты Top и Advanced иногда используются ASUS для графических процессоров Radeon, они не часто встречаются в этих линейках. Это говорит о том, что компания ASUS просто решила зарегистрировать все возможные варианты видеокарт на тот случай, если они когда-либо понадобятся в будущем.

Интересно, что ASUS также планирует, по крайней мере теоретически, новую серию ProArt в белом цвете. До сегодняшнего дня видеокарты этой серии выпускались исключительно в черном цвете. Такой шаг говорит о том, что ASUS изучает различные варианты дизайна и может в любой момент выпустить двухцветную линейку, причем такая возможность имеется во всех линейках ускорителей: ROG Strix, TUF Gaming, Dual, а также ProArt.

Как всегда, необходимо отметить, что подаваемые в ECC списки видеокарт не следует считать подтверждением того, что ASUS выпустит все 6указанные в нём модели RX 7800 XT и 7700 XT. Это скорее это просто страховка на какой-нибудь непредвиденный случай. Шанс на то, что компания выпустит все указанные видеокарты стремится к нулю, и у поклонников компании будет выбор моделей в несколько раз меньше, чем представлено на сайте ECC.