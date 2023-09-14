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В сети появились тесты процессора Intel Core i9-14900KF
Core i9-14900KF в Geekbench значительно опередил все существующие на рынке процессоры от обоих производителей

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 Intel стремится сохранить свои лидирующие позиции с предстоящим выпуском процессоров Raptor Lake Refresh. Флагманский Core i9-14900KF и версия Core i9-14900K без iGPU, появились в нескольких тестах Geekbench, которые дают представление о том, что ожидать потенциальным покупателям.

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 Core i9-14900K имеет то же количество ядер, что и Core i9-13900K, который он заменяет. Будущий флагман Raptor Lake Refresh будет иметь 24 ядра и 32 потока в конфигурации восемь P-ядер и 16 E-ядер. По слухам, Core i9-14900K имеет тактовую частоту на 200 МГц выше, чем Core i9-13900K, что касается P-ядер, и свежие тесты Core i9-14900KF подтвердили ранние слухи.

 Учитывая утекшие характеристики, Core i9-14900K может обеспечить уровень производительности, аналогичный специальному чипу Core i9-13900KS. Новая волна тестов Core i9-14900KF дает общую оценку того, какую производительность можно ожидать от флагмана. Тем не менее все равно рекомендуется скептически относиться к цифрам, учитывая, что для сравнения представлено только два процессора. Оценки для других процессоров взяты из базы данных Geekbench 6, которая отображает среднюю производительность всех результатов для конкретного процессора.

 Core i9-14900KF показал производительность в одноядерном режиме на 8,3% выше, чем Core i9-13900KS. Он также был примерно на 13% лучше, чем Core i9-13900K. Что касается многоядерной производительности, то Core i9-14900K превзошел Core i9-13900KS на 6,3% и Core i9-13900K на 15%.

 Core i9-14900KF также был быстрее, чем Ryzen 9 7950X3D - лучший потребительский чип Ryzen в Geekbench 6. Первый показал на 15,3% и 17,2% более высокую одноядерную и многоядерную производительность, чем продукт AMD.

 Стоит сказать, что Geekbench 6 не является универсальным тестом для сравнения процессоров. Но это один из популярных источников утечек производительности оборудования.

 По слухам, Intel выпустит Raptor Lake Refresh через месяц, 17 октября. Как обычно, первыми поступят в продажу модели K-серии, включая Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, а остальные появятся через несколько месяцев.

 С другой стороны, цены на Raptor Lake Refresh могут стать неприятным сюрпризом для покупателей. Утечка рекомендованной стоимости показывает рост цен на новые чипы до 15%. Принимая во внимание, что платформа LGA1700 завершает свой цикл с выходом новых процессоров, чипы Raptor Lake Refresh в любом случае будет трудно продавать.

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Источник: tomshardware.com
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