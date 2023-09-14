Кроме того компания представила две материнские платы для установки этой видеокарты со специальным разъемом HPCE

По данным IT Home, Asus анонсировала новую видеокарту RTX 4070 и пару материнских плат B760 со скрытыми разъемами питания, которые выйдут 15 сентября.

Впервые стало известно, что новые графические карты находятся в производстве несколько месяцев назад. Новые продукты вдохновлены набором продуктов Asus «Back-to-Future» (BTF), который предназначен для улучшения эстетической привлекательности компонентов ПК путем сокрытия или замены всех видимых разъемов питания. Для материнских плат это включает в себя перенаправление 24-контактных разъемов питания и разъемов питания EPS на заднюю часть печатной платы, что позволяет управлять всеми кабелями питания только с задней стороны корпуса.

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Для видеокарт дополнительные разъемы питания PCIe были полностью удалены в пользу специального разъема HPCE, который получает питание непосредственно от самой материнской платы. В более широком смысле это также означает, что материнские платы под брендом BTF оснащены одним и тем же разъемом, но, очевидно, не все платы будут поддерживать именно разъем HPCE. Например, концептуальная материнская плата Asus TUF Gaming Z790 имеет этот разъем, а плата WIFI B760M-BTF — нет.

Корпуса также включены в серию BTF, поскольку требуется дополнительное пространство за лотком материнской платы, чтобы кабели питания имели достаточно места для подключения к задним разъемам на материнской плате. На данный момент на странице продукта Asus представлены два корпуса BTF: Asus A21 и концептуальный TUF Gaming GT502.

Материнская плата Tianxuan TX Gaming B760-BTF WiFi и видеокарта Tianxuan RTX 4070 оформлены в стиле аниме. Плата TUF Gaming B760M-BTF WiFi Shadowraider имеет черный дизайн, а WiFi-плата Tianxuan TX Gaming B760-BTF выполнена в белом цвете с голубыми акцентами. Tianxuan RTX 4070 имеет тот же внешний вид, что и плата с белой системой охлаждения и тремя вентиляторами.

Поскольку ни одного из продуктов в стиле Tianxuan нет на глобальных сайтах Asus, похоже, что эти устройства будут эксклюзивными для азиатского рынка. Цены на материнские платы B760 в настоящее время неизвестны, но видеокарта будет стоить 5289 юаней (около 728 долларов).