Это связано с обнаружением значительного превышения излучения от смартфонов

Французское радиоагентство Agence nationale des Fréquences (AFNR) объявило, что Apple больше не может продавать смартфоны серии iPhone 12 во Франции с немедленным вступлением запрета в силу. В пресс-релизе ANFR заявляется, что iPhone 12 нарушает правила ЕС в отношении выделяемого излучения, которое было определено по результатам тестирования 141 устройства. Стоит сказать, что ЕС ограничивает использование смартфонов с удельным коэффициентом поглощения энергии (SAR) 2,0 Вт на килограмм (Вт/кг) при физическом контакте и 4,0 Вт/кг при помещении того же устройства в карман брюк или куртки.

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По данным ANFR, протестированные агентством iPhone 12 соответствовали первому пороговому значению. Однако во втором тесте смартфон излучал 5,74 Вт/кг. Другими словами, в этом случае iPhone 12 превысил ограничения ЕС на 43,5%. Власти также передали свой анализ коллегам в соседних странах, что, вероятно, вызвало эффект домино.

Как отмечает Reuters, министр Франции Жан-Ноэль Барро ожидает, что Apple решит эту проблему посредством обновления программного обеспечения в течение следующих нескольких недель. В противном случае Apple придется отозвать все iPhone 12, проданные во Франции, а возможно, и в других государствах Европейского союза. Стоит отметить, что Apple пока не прокомментировала это заявление, поэтому неясно, являются ли это единичными случаями, неисправными устройствами или результатом ошибки при обновлении программного обеспечения.