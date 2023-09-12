Компания AMD собирается сделать упор на моделях среднего уровня и устройствах для искусственного интеллекта

С видеокартами на архитектуре RDNA 3 компания AMD фактически уступила Nvidia битву за максимальную производительность. Новая информация указывает на то, что AMD также планирует позволить Nvidia выйти в лидеры и в следующем поколении графических карт.

Недавно многочисленные источники информации заявили, что AMD отменила выпуск новых графических процессоров Navi 41 и Navi 42. Если слухи подтвердятся, то поколение видеокарт RDNA 4 компании не будет включать модели высокого класса и будет ориентировано на рынок среднего класса.

реклама

Три источника сообщили, что карты на базе Navi 4 будут включать модели, аналогичные RDNA 1 и Polaris. Например, самым мощным потребительским графическим ускорителем на архитектуре RDNA 1 является Radeon RX 5700 XT, а в два следующих поколения вошли продукты более высоких уровней, такие как RX 6800, RX 6900, RX 6950, RX 7800 и RX 7900.

Кроме того All The Watts сообщил, что предстоящие чипы Navi включают только GPU Navi 43 и Navi 44. Графические процессоры могут использоваться в будущих картах, таких как RX 8700, RX 8600 и RX 8500.

Что касается причин этого подхода, то Bits And Chips утверждает, что AMD концентрирует свои ограниченные поставки полупроводников TSMC на создание большего количества чипов FPGA и GPGPU. Это указывая на то, что компания жертвует игровыми продуктами ради искусственного интеллекта. Бум искусственного интеллекта принес Nvidia в прошлом квартале доход более 10 миллиардов долларов. Компания Дженсена Хуанга перенаправила часть своих производственных мощностей со своих флагманских видеокарт Geforce RTX 4090 на чрезвычайно прибыльные графические процессоры H100.

Серия Radeon RX 8000 должна конкурировать с видеокартами RTX 5000 от Nvidia. Ожидается, что обе линейки появятся в 2024 году, но карты Nvidia могут задержаться до 2025 году. Подробности о производительности весьма скудны, но серия RTX 50, основанная на 3-нм техпроцессе TSMC, может значительно улучшить показатели по сравнению с RTX 40.

Если AMD не даст достойный ответ на продукты Nvidia следующего поколения для энтузиастов, то сегмент среднего уровня, возможно, станет более важным в будущем. Уже сейчас наблюдается подавляющее доминирование таких видеокарт. Восемь из десяти самых популярных графических карт в обзоре аппаратного обеспечения Steam за август 2023 года относятся к среднему классу, и всем им больше двух лет.