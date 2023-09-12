Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
AMD не будет выпускать видеокарты Radeon RX 8800 и RX 8900
Компания AMD собирается сделать упор на моделях среднего уровня и устройствах для искусственного интеллекта

реклама

 С видеокартами на архитектуре RDNA 3 компания AMD фактически уступила Nvidia битву за максимальную производительность. Новая информация указывает на то, что AMD также планирует позволить Nvidia выйти в лидеры и в следующем поколении графических карт.

 Недавно многочисленные источники информации заявили, что AMD отменила выпуск новых графических процессоров Navi 41 и Navi 42. Если слухи подтвердятся, то поколение видеокарт RDNA 4 компании не будет включать модели высокого класса и будет ориентировано на рынок среднего класса.

реклама

 Три источника сообщили, что карты на базе Navi 4 будут включать модели, аналогичные RDNA 1 и Polaris. Например, самым мощным потребительским графическим ускорителем на архитектуре RDNA 1 является Radeon RX 5700 XT, а в два следующих поколения вошли продукты более высоких уровней, такие как RX 6800, RX 6900, RX 6950, RX 7800 и RX 7900.

 Кроме того All The Watts сообщил, что предстоящие чипы Navi включают только GPU Navi 43 и Navi 44. Графические процессоры могут использоваться в будущих картах, таких как RX 8700, RX 8600 и RX 8500.

 Что касается причин этого подхода, то Bits And Chips утверждает, что AMD концентрирует свои ограниченные поставки полупроводников TSMC на создание большего количества чипов FPGA и GPGPU. Это указывая на то, что компания жертвует игровыми продуктами ради искусственного интеллекта. Бум искусственного интеллекта принес Nvidia в прошлом квартале доход более 10 миллиардов долларов. Компания Дженсена Хуанга перенаправила часть своих производственных мощностей со своих флагманских видеокарт Geforce RTX 4090 на чрезвычайно прибыльные графические процессоры H100.

 Серия Radeon RX 8000 должна конкурировать с видеокартами RTX 5000 от Nvidia. Ожидается, что обе линейки появятся в 2024 году, но карты Nvidia могут задержаться до 2025 году. Подробности о производительности весьма скудны, но серия RTX 50, основанная на 3-нм техпроцессе TSMC, может значительно улучшить показатели по сравнению с RTX 40.

 Если AMD не даст достойный ответ на продукты Nvidia следующего поколения для энтузиастов, то сегмент среднего уровня, возможно, станет более важным в будущем. Уже сейчас наблюдается подавляющее доминирование таких видеокарт. Восемь из десяти самых популярных графических карт в обзоре аппаратного обеспечения Steam за август 2023 года относятся к среднему классу, и всем им больше двух лет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rtx 50 #rtx 5000 #rx 8900 #rx 8800
Источник: techspot.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети вновь учащаются случаи мошенничества со стороны продавцов
MSI представила GeForce RTX 4070 Ventus 2X с двумя вентиляторами белого цвета
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
3
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
11
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
1
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
42
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
15
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
170
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
32
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
16
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
13
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
25
Учимся правильно использовать Furmark
12
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6

Сейчас обсуждают

Андрей Якубовский
01:13
Ммм, 300 баксов за то что делает хлаоми браслет баксов за 50.
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
Анатолий Павлюшин
00:55
"Потому что для них это стая диких" - что мешает завезти своих смотрящих? Инструкторов?
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
mayday30
00:54
Нацисты-побратимы
Берлин и Киев заключат соглашение о побратимстве 14 сентября
REY_B_
00:46
До Зеленского уже дошло, что Хэппи Энда уже не будет. Т.е. Украина уже проиграла. Как и проиграл весь Запад, который так и не смог сокрушить "разбитые и раздавленные 2% мирового ВВП". Впрочем, после т...
Поддубный: Сегодняшняя ночь в лице российских ракет лишила ВСУ 5 самолетов - 3 Су-25 и 2 МиГ-29
Shatun29
00:43
Пендосы никогда не разместят ЯО на этих территориях, не потому что не могут, а потому что для них это стая диких не предсказуемых обезьян второго сорта и кроме палки в виде обычного вооружения проданн...
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
REY_B_
00:43
Тактическое ЯО круче Хаймарса... Настолько круче, что даже желающих его попробовать на себе нет. "Камень-ножницы-бумага", стандартная военная игра. В которой побеждает тот, кто "сильнее двинет в челюс...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Лувиагелита Эдельфельт
00:33
Скайрим, внезапно, достаточно хорошо оптимизирован. А на фоне звездополя вообще идеал оптимизации
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Profit
00:33
так-с... доложить уровень нахрюка!
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Hohly Sdohnut
00:25
Это если они начнут призывать десятилетних детей
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Hohly Sdohnut
00:25
Ты бы о себе лучше подумал, не орал бы на весь интернет
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем