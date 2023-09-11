Однако несмотря на новые функции многие пользователи остались недовольны обновление из-за удаления старого функционала

За Windows 11 и более поздними версиями будущее, но это не значит, что Microsoft прекратила работу над новыми функциями для системы Windows 10. Старая операционная система продолжает жить и пользуется популярностью среди пользователей и самого технологического гиганта. Microsoft стремится внедрить новые функции Windows 11 в Windows 10, и новое приложение "Фотографии" не является исключением.

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Очередное обновление, теперь доступное для всех, заменяет устаревшее приложение "Фотографии" новой версией, которая изначально дебютировала в Windows 11. Это новое приложение "Фотографии" предлагает множество функций, включая новые способы редактирования изображений. Новая функция диафильма позволяет просматривать все фотографии и видео в одном окне.

Еще одно заметное изменение — мультипросмотр, широко разрекламированная функция в приложении "Фотографии". Как следует из названия, мультипросмотр — это новый способ сравнения фотографий или видео. Изображения или видео открываются в одном окне, но позволяют сравнивать содержимое.

Приложение "Фотографии" выглядит достойным обновлением и лучше, чем предыдущая версия, но некоторые пользователи могут предпочесть старое приложение "Фотографии" из Windows 10.

В сообщениях из Центра обратной связи или форума Microsoft Answers пользователи утверждали, что "Clarity" и "Spot Fix" следует вернуть в новое приложение "Фотографии".

Пользователи отметили, что в новом приложении «Фото» отсутствует ползунок "Четкость". Некоторые нашли "Четкость" старого приложения "Фото" похожей на функциональные возможности известного программного обеспечения Photoshop.

Несколько других пользователей также рассказали, насколько они полагаются на функцию "Четкость". Другой пользователь отметил, что ему не нужны причудливые фотоэффекты, он хочет, чтобы его фотографии выглядели четкими.