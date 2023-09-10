Теперь карту Radeon RX 7900 XTX можно купить за 949 долларов в Европе, что на 20% меньше первоначальной рекомендованной цены на данном рынке

Компания ASRock является относительным новичком в индустрии видеокарт и в течение нескольких месяцев последовательно поддерживает агрессивные цены на свои линейки видеокарт AMD Radeon и Intel Arc. Ценовая стратегия этой компании довольно часто служит предвестником корректировки цен другими компаниями.

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Вот и теперь компания ASRock стала первопроходцем в области снижения стоимости карты Radeon RX 7900 XTX, по крайней мере на европейском рынке. В настоящее время флагманский графический ускоритель можно приобрести за 949 евро, что делает видеокарту самой дешевой моделью RX 7900 XTX. Этот шаг поставил многих игроков в интересную ситуацию, когда более производительная карта стала стоить на уровне GeForce RTX 4070 Ti, стоящей на ступеньку ниже RX 7900 XTX.

Как известно стоимость видеокарт в одной линейке может существенно отличаться, например, так же RTX 4070 Ti оценивается в диапазоне от 840 за самые простые решения до 1070 евро за премиальные модели. Ценообразование RX 7900 XTX следует том же ключе. Партнеры компании AMD имеют право устанавливать собственные цены на производимые ими кастомные модели видеокарт. Сейчас игроки получили возможность выбора RX 7900 XTX по цене от 949 до 1450 евро. Верхняя ценовая планка соответствует моделям с премиальными характеристиками, функциями и жидкостным охлаждением, например, такой как ASRock Aqua.

Что касается самой дешевой модели, то ей является ASRock RX 7900 XTX Phantom по цене 11790 норвежских крон, что и составляет 949 евро в магазине Proshop Norway. Данная цена находится в пределах 1% от цены RTX 4070 Ti.

Изначально RX 7900 XTX была запущена в Европе по цене 1149 евро, что означает скидку в 20 процентов от первоначальной стоимости видеокарты.