Графические карты стали немного легче и получили дополнительный порт HDMI 2.1a

MSI анонсировала видеокарты Gaming Slim RTX 40 в конце прошлого месяца. В серию были включены топовые видеокарты Nvidia на архитектуре Ada Lovelace: GeForce RTX 4080 и RTX 4090.

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Серия MSI Gaming Slim началась с видеокарт младшего класса GeForce RTX 4060 Ti, RTX 4070 и RTX 4070 Ti. Компания MSI выпустила вышеупомянутые модели в черно-белом варианте, а также в вариантах Gaming и Gaming X – всего 12 новых вариантов.

Сегодня на официальных страницах продуктов MSI можно обнаружить, что есть еще пять новых видеокарт высококлассной серии Gaming Slim, а именно:

MSI GeForce RTX 4090 24G Gaming Slim

MSI GeForce RTX 4090 24G Gaming X Slim

MSI GeForce RTX 4080 16G Gaming Slim

MSI GeForce RTX 4080 16G Gaming Slim, белый

MSI GeForce RTX 4080 16G Gaming X Slim

MSI Gaming Slim RTX 4080 и 4090 немного тоньше предыдущих моделей Gaming Trio. В случае с RTX 4080 модель Slim всего на 5 мм тоньше и также немного меньше в длину и ширину, а также на 203 грамм легче. Что касается RTX 4090 Gaming Slim, то она тоньше на 15 мм. Что касается веса, то RTX 4090 Gaming Slim также получила гораздо более значительное снижение веса: карта стала на 393 грамм легче. Однако размер не является проблемой, если графический ускоритель без проблем помещается в корпусе, а эти модели в стандартной комплектации поставляются с опорным кронштейном.

MSI также обновила панель выводов на дисплей. Например, обычная GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G имеет три выхода DisplayPort 1.4a и только один порт HDMI 2.1a, а обновленная GeForce RTX 4090 Gaming X Slim 24G оснащена двумя DisplayPort 1.4a и двумя HDMI 2.1a.

Другие характеристики остались без изменений. Кулер является главным отличием моделей видеокарт, и уменьшение его размера и веса может привести к нежелательным последствиям с более ранними моделями Gaming Trio.