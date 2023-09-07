Однако такая возможность будет далеко не у всех игроков, включая лубителей виртуальных баталий из России

Вчера были официально выпущены в продажу последние представители линейки Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3: RX 7700 XT и RX 7800 XT. В зависимости от того, где они будут куплены, геймеры могут рассчитывать на получение бесплатного кода для скачивания новой космической ролевой игры Starfield от Bethesda.

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AMD взяла на себя роль официального партнера издательства, что позволяет компании раздавать игру покупателям своей продукции. Пакет Premium изначально предоставлял ранний доступ к игре, но с выходом Starfield геймеры также могут рассчитывать на дополнительные привилегии, включая наборы скинов, доступ к артбуку и саундтреку игры, а также предстоящее расширение Shattered Space Story Expansion.

Важно отметить, что этот пакет будет активен до 30 сентября, а коды можно будет активировать до 28 октября. Хотя игра рекомендует использовать Radeon RX 6800 XT для плавного игрового процесса, геймерам рекомендуется ознакомиться с обзорами, включающими эту игру, прежде чем принять окончательное решение о покупке графической карты.

Стоит отметить, что не все покупатели новых карт AMD получат заветный код от игры, так как не все продавцы участвуют в акции. В России игрокам точно не светит такой бонус.