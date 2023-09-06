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Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
Подобная компоновка позволит сделать тоньше и компактнее будущие мобильные компьютеры

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 Сегодня Intel продемонстрировала свои достижения в области сложных технологий упаковки, таких как EMIB и Foveros, а также продемонстрировала свой будущий процессор Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X. Похоже, что Intel позаимствовала этот метод у Apple, поскольку компания уже некоторое время устанавливает память LPDDR в корпуса чипов M1 и M2.

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 Продукт, продемонстрированный Intel — это четырехъядерный процессор Meteor Lake, который использует упаковку Foveros для своих чиплетов и оснащен 16 ГБ памяти Samsung LPDDR5X-7500. Фактическая конфигурация ЦП неизвестна, но 16 ГБ памяти могут обеспечить пиковую пропускную способность 120 ГБ/с, что значительно выше, чем пиковая пропускная способность, обеспечиваемая памятью DDR5-5200 или LPDDR5-6400.

 Объединение памяти с процессором дает несколько важных преимуществ, в том числе повышение производительности, более компактную систему и уменьшение занимаемой площади платформы, что позволяет использовать батарею большей емкости. Однако есть и недостатки. Если выходит из строя микросхема памяти, выходит из строя вся система, так как платформы, на которых все припаяно, модернизировать невозможно, а охлаждение как процессора, так и памяти требует более сложной организации охлаждения.

 Apple была первой компанией, которая использовала встроенную память LPDDR в пользовательских процессорах, но Intel уже много лет использует встроенную DRAM со своими процессорами Atom для планшетов и ультратонких ноутбуков. Совсем недавно Intel даже использовала встроенную DRAM в своих первых гибридных процессорах под названием Lakefield.

 Еще предстоит выяснить, будут ли производители ноутбуков использовать Intel Meteor Lake со встроенным LPDDR5X. Хотя это упрощает производство и позволяет делать ноутбуки тоньше, это также снижает их гибкость в плане настройки.

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#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake #lpddr5x #lpddr5x-7500
Источник: tomshardware.com
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